Народный праздник Афанасий Ломонос: что запрещено делать 31 января
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Узнайте, почему в этот день запрещено крестить мальчиков и переезжать
Во вторник, 31 января, православные христиане чтят память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Об этом говорит календарь церковных праздников на январь.
В народе праздник получил название Афанасий Ломонос. Это связано с тем, что в этот день наступали сильнейшие морозы. Говорили: "На Ломоноса нос легко отморозить", "Если пришел Ломонос, прячь щеки и нос".
31 января на Руси считали, что нечистая сила устраивает шабаши и вредит людям. Чтобы защититься, крестьяне проводили обряды и изготавливали обереги: использовали чертополох, зашивая его в платок, который носили с собой. Молодые девушки в ночное время для отпугивания ведьм били в колокол.
Что нельзя делать на Афанасия Ломоноса 31 января
- Сквернословить, ругаться и ссориться.
- Крестить мальчиков. В противном случае у детей сложится несчастливая, семейная жизнь.
- Переезжать, менять место жительства — на новом месте возникнут частые конфликты и серьезные ссоры.
- Судиться — дело завершится проигрышем.
Напомним, что в феврале в Украине празднуют Масленицу. Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмечали праздник в народе раньше и что принято делать сейчас.