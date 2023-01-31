Народный праздник Афанасий Ломонос: что запрещено делать 31 января

Узнайте, почему в этот день запрещено крестить мальчиков и переезжать

Во вторник, 31 января, православные христиане чтят память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Об этом говорит календарь церковных праздников на январь.

В народе праздник получил название Афанасий Ломонос. Это связано с тем, что в этот день наступали сильнейшие морозы. Говорили: "На Ломоноса нос легко отморозить", "Если пришел Ломонос, прячь щеки и нос".

31 января на Руси считали, что нечистая сила устраивает шабаши и вредит людям. Чтобы защититься, крестьяне проводили обряды и изготавливали обереги: использовали чертополох, зашивая его в платок, который носили с собой. Молодые девушки в ночное время для отпугивания ведьм били в колокол.

Что нельзя делать на Афанасия Ломоноса 31 января

Сквернословить, ругаться и ссориться.

Крестить мальчиков. В противном случае у детей сложится несчастливая, семейная жизнь.

Переезжать, менять место жительства — на новом месте возникнут частые конфликты и серьезные ссоры.

Судиться — дело завершится проигрышем.

Напомним, что в феврале в Украине празднуют Масленицу. Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмечали праздник в народе раньше и что принято делать сейчас.