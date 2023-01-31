Народне свято Афанасій Ломоніс: що заборонено робити 31 січня

Дізнайтеся, чому цього дня заборонено хрестити хлопчиків та переїжджати

У вівторок, 31 січня, православні християни вшановують пам’ять святителів Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських. Про це говорить календар церковних свят на січень.

У народі свято отримало назву Афанасій Ломоніс. Це пов’язано з тим, що у цей день наставали дуже сильні морози. Говорили: "На Ломоніса ніс легко відморозити", "Якщо прийшов Ломоніс, ховай щоки та ніс".

31 січня на Русі вважали, що нечиста сила влаштовує шабаші та шкодить людям. Щоб захиститися, селяни проводили обряди та виготовляли обереги: використовували будяк, зашиваючи його в хустку, яку носили з собою. Молоді дівчата вночі для відлякування відьом били в дзвін.

Що не можна робити на Афанасія Ломоніса 31 січня

Лихословити і сваритися.

Хрестити хлопчиків. Інакше у дітей складеться нещасливе, сімейне життя.

Переїжджати, міняти місце проживання — на новому місці виникнуть часті конфлікти та серйозні сварки.

Судитись — справа завершиться програшем.

Нагадаємо, що в лютому в Україні святкують Масляну. Раніше "Телеграф" розповідав, як відзначали свято у народі раніше і що заведено робити зараз.