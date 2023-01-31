Простой способ вернуть нормальный размер шерстяной вещи

Изделие вернет прежний вид и станет мягче

При неправильной стирке шерстяная вещь может "сесть" и уменьшиться в размерах. Нужно знать, что вещи из натурального материала требуют особого ухода, но и пользование услугами дорогой химчистки тоже не всегда может принести хорошие результаты.

Чтобы растянуть и вернуть нормальный размер одежде из шерсти, можно воспользоваться одним лайфхаком. Понадобится только жидкое средство (желательно специально для шерсти) и оливковое масло. Благодаря этому способу изделие вернет прежний размер, а также станет в разы мягче, пишет cpykami.

Как растянуть одежду из шерсти

Набираем в таз прохладную воду. Наливаем туда пол колпачка жидкого средства, и вливаем 2 ст. л. оливкового масла. В полученном растворе замачиваем шерстяные вещи на 2-3 часа. Затем вручную полощем, заворачиваем в полотенце трубочкой, чтобы оно впитало лишнюю влагу. Далее слегка растягиваем руками: сначала по длине, потом — по ширине.

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