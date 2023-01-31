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Простий спосіб повернути нормальний розмір вовняній речі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Реанімувати річ, що сіла, дуже просто Новина оновлена 31 січня 2023, 08:24
Реанімувати річ, що сіла, дуже просто. Фото cpykami

Виріб поверне колишній вигляд і стане м’якшим

При неправильному пранні вовняна річ може "сісти" і зменшитися у розмірах. Потрібно знати, що речі з натурального матеріалу вимагають особливого догляду, але користування послугами дорогої хімчистки теж не завжди може принести хороші результати.

Щоб розтягнути та повернути нормальний розмір одягу з вовни, можна скористатися одним лайфхаком. Знадобиться лише рідкий засіб (бажано спеціально для вовни) та оливкова олія. Завдяки цьому способу виріб поверне колишній розмір, а також стане в рази м’якшим, пише cpykami.

Як розтягнути одяг із вовни

Набираємо в таз холодну воду. Наливаємо туди пів ковпачка рідкого засобу і вливаємо 2 ст. л. оливкової олії. В отриманому розчині замочуємо вовняні речі на 2-3 години. Потім вручну полощемо, загортаємо в рушник трубочкою, щоб він увібрав зайву вологу. Далі злегка розтягуємо руками: спочатку по довжині, потім — по ширині.

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Теги:
#Одяг #Вовна #Прання #Лайфхак