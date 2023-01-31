Укр

Как за секунду заправить нитку в иглу: три лайфхака от китайцев (видео)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Порой достичь желаемого результата очень тяжело
Порой достичь желаемого результата очень тяжело. Фото publish.com.ua

Простейшие способы быстро и без нервов решить проблему

Время от времени одежда рвется и ее приходится зашивать собственноручно. Однако зашивать одежду на себе не стоит, ведь это считается плохой приметой. Лучше снять порванную вещь и только тогда браться за ее реанимирование.

Многие сталкивались с проблемой, когда заправить нить в иглу почти нереально. Причиной может быть как слишком маленькое игольное ушко, так и слишком ворсинчатые нити. Однако есть целых три китайских лайфхака, которые помогут справиться с проблемой. Ими поделился youtube-канал "Волшебная еда".

Три способа быстро заправить нить в иглу:

  • Способ 1. Используйте старую зубную щетку. На нее укладывают нить и насаживают иглу сверху на щетинки – так в ушко проскальзывает и сама нить.
  • Способ 2. Нить нужно разложить на ладони и попытаться накрутить ее на иглу, энергично потерев иглой по ладони – в какой-то момент нить проскользнет в ушко, образовав узел. Тогда остается просто протащить ее дальше. Этот способ сработает для иглы с любой толщиной ушка.
  • Способ 3. Можно самостоятельно смастерить устройство для втягивания иглы в ушко, воспользовавшись щеткой для уборки дома. Нужно отрезать одну длинную ворсинку, сложить ее пополам и закрепить скотчем между двумя крупными монетами. Далее надеваем иглу на ворсинку и перемещаем ее на самый конец — как можно ближе к скрепленным монетам, а нитку просовываем с другой стороны, заправляя ее в сгиб ворсинки. Снимая иглу, вы автоматически захватите нить и она окажется уже заправленной в ушко.

Раньше мы рассказывали, как нужно выливать горячую воду в раковину. Сантехники предостерегают, что кипяток может испортить трубы и привести к протечкам, однако этот лайфхак спасет хозяек от столь нежелательных ситуаций.

Теги:
#Игла #Нитка #Лайфхак #Шитье