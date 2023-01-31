К Земле несется новая магнитная буря: когда ждать опасного дня

В этот день метеозависимым нужно быть внимательнее

Последний месяц зимы принесет нашей Земле немалое количество космических "подарков" в виде магнитных бурь. Одна из них атакует нашу планету уже в ближайшее время. Но продержится она всего один день.

Так, по данным сайта Meteoagent, которые основаны на информации спутниковых систем, магнитная буря ожидается уже завтра, в первый день февраля. Согласно указанной информации, эта буря будет средней активности.

Отметим, что в целом в последнем месяце зимы будет несколько подобных "сюрпризов" природы. Однако в большинство дней магнитные бури будут более слабыми.

Что такое магнитная буря

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли. Они могут продолжаться, как несколько часов, так и несколько суток. Образуется они, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Как магнитная буря влияет на человека

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в середине января в столице Украины было замечено редкое природное явление. Очевидцы сфотографировали его и опубликовали фото в сети.

Также мы писали о том, что ученые заметили внутри Солнца необычную "паутину", которая состоит из намагниченных плазменных структур.