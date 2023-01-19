Добрый знак: в Киеве увидели редкое погодное явление (фото и видео)

Наши предки были убеждены, что появление радуги зимой является вестником удачи и хороших новостей.

Нынешняя зима продолжает удивлять украинцев не только по-настоящему весенней погодой, но и необычными природными явлениями. Так, в четверг, 19 января, в небе над Киевом местные жители заметили огромную радугу. Кое-где можно было рассмотреть, что она еще была двойной.

Фотографиями и видео редкосного для зимы явления поделились Telegram-каналы "Киевский движ" и Киев INFO. Многие убеждены: появление радуги является хорошим знаком не только для киевлян, но и всей Украины, ведь символично.

Следует отметить, что радугой любовались жители многих районов Киева. Она находилась довольно высоко в небе, но благодаря отдельным ракурсам некоторые из фотографов сделали по-настоящему крутые кадры.

Родина-Мать также радуется зимней радуге

Разноцветный полукруг был виден издалека

Кажется, словно часть города накрыло разноцветным куполом.

Подобные убеждения о зимней радуге имели и древние предки украинцев. Наши предки были уверены, что те, кто зимой увидит радугу, будет счастлив весь следующий год. Также с помощью этого явления люди раньше предполагали погоду. Считается, что если радугу увидели в солнечный, но морозный день, то в следующие несколько недель следует ожидать прихода холода.

Местами можно было рассмотреть, что радуга двойная

Чрезвычайно красивый рассвет

Сейчас специалисты убеждают, что на самом деле радуги зимой не бывает. То явление, которое мы ошибочно за нее воспринимаем, называется солнечным гало. Именно зимой солнечные лучи заламываются не в водных каплях (как нужно для обычной радуги), а в кристалликах льда. Чтобы увидеть такое разноцветное действо зимой необходимо, чтобы "сошлись" три фактора — сильный мороз, яркое солнце и высокая влажность воздуха.

Вполне вероятно, что на самом деле это солнечное гало

Впрочем, как бы там ни было, а выглядит это удивительно зрелищно.

Вид очаровывает

Рассвет в Киеве в целом был ошеломляющим

Следует отметить, что во время войны украинцы неоднократно замечали в небе "хорошие знаки" от природы. Незадолго до успехов наших военных на юге над оккупированным Счастливцевым местные жители увидели "трезубец".

Также "Телеграф" рассказывал, что над Николаевской областью было зафиксировано облако, которое казалось похожим на карту Украины. Впрочем, что интересно, ее контуры были как бы "дополнены" дополнительными территориями.