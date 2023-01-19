Гарний знак: в Києві побачили рідкісне погодне явище (фото і відео)

Наші предки були переконані, що поява веселки взимку є вісником удачі та гарних новин

Нинішня зима продовжує дивувати українців не тільки по-справжньому весняною погодою, а й незвичними природними явищами. Так, у четверг, 19 січня, у небі над Києвом місцеві жителі помітили величезну веселку. Подекуди можна було роздивитися, що вона ще й була подвійною.

Фотографіями та відео із рідкісним для зими явищем поділилися Telegram-канали "Киевский движ" та Київ INFO. Чимало людей переконані: поява веселки є гарним знаком не тільки для киян, а й усієї України, адже є символічною.

Слід зазначити, що веселкою милувалися жителі багатьох районів Києва. Вона знаходилася досить високо у небі, але завдяки окремим ракурсам дехто із фотографів зробив по-справжньому круті кадри.

Батьківщина-Мати також радіє зимовій веселці

Різнокольорове півколо було видно здалеку

Здається, немов частину міста накрило різнокольоровим куполом

Подібні переконання щодо зимової райдуги мали й давні пращури українців. Наші предки були певні, що ті, хто взимку побачить веселку, матиме щастя весь наступний рік. Також за допомогою цього явища люди раніше передбачали погоду. Вважається, якщо веселку побачили у сонячний, але морозний день, то у наступні кілька тижнів слід очікувати приходу холоду.

Місцями можна було роздивитися, що веселка подвійна

Надзвичайний світанок

Нині ж фахівці переконують, що насправді веселки взимку не буває. Те явище, яке ми помилково за неї сприймаємо, називається сонячним гало. Саме взимку сонячні промені заламуються не у водяних краплях (як треба для звичайної веселки), а в кристаликах льоду. Щоб побачити таке різнокольорове дійство взимку треба, щоб "зійшлися" три фактори — сильний мороз, яскраве сонце та висока вологість повітря.

Цілком імовірно, що насправді це сонячне гало

Втім, хай там як, а виглядає це напрочуд видовищно.

Вид зачаровує

Світанок у Києві загалом був приголомшуючим

Слід зазначити, що за час війни українці неодноразово помічали у небі "гарні знаки" від природи. Незадовго до успіхів наших військових на півдні над окупованим Щасливцевим місцеві жителі побачили "тризуб".

Також "Телеграф" розповідав, що над Миколаївською областю було зафіксовано хмару, яка видалася схожою на карту України. Втім, що цікаво, її контури були наче "доповнені" додатковими територіями.