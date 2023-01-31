До Землі мчить нова магнітна буря: коли чекати на небезпечний день
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Цього дня метеозалежним треба бути уважнішими
Останній місяць зими принесе нашій Землі чимало космічних "подарунків" у вигляді магнітних бур. Одна з них атакує нашу планету вже найближчим часом. Але протримається вона лише один день.
Так, за даними сайту Meteoagent, які ґрунтуються на інформації супутникових систем, магнітна буря очікується вже завтра, в перший день лютого. Згідно з зазначеною інформацією, ця буря буде середньої активністі.
Зазначимо, що загалом в останньому місяці зими буде кілька таких "сюрпризів" природи. Однак у більшість днів магнітні бурі будуть слабшими.
Що таке магнітна буря
Магнітними бурями називають збурення геомагнітного поля Землі. Вони можуть тривати як кілька годин, так і кілька діб. Утворюється вони, коли з околицями нашої планети стикаються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.
Як магнітна буря впливає на людину
Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам з хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.
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