Сильно растолстевшая Бьянка решилась на операцию и уменьшилась вдвое: как она сейчас выглядит (фото)

Белорусская R&B-певица показала результаты после пластики

Известная певица Бьянка показала первое фото после пластической операции. 37-летняя исполнительница страдала из-за лишнего веса, ее фанаты даже думали, что артистка беременна.

Так как похудеть естественным путем у Бьянки никак не получилось, она оказалась в центре эстетической медицины, где ей уменьшили, как видим на фото ниже, не только талию.

Исполнительнице так же "подправили" губы и щеки: "Хочу поблагодарить команду врачей за профессиональный подход в решении моей проблемы. А также, врача-косметолога, которая сделала мои губки и скулы более выразительными. Результат скоро покажу". При этом Бьянка не уточнила, каким именно процедурам она подверглась.

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