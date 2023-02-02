Б’янка, що сильно погладшала, зважилася на операцію і зменшилася вдвічі: як вона зараз виглядає (фото)

Білоруська R&B-співачка показала результати після пластики

Відома співачка Б’янка показала перше фото після пластичної операції. 37-річна виконавиця страждала через зайву вагу, її фанати навіть думали, що артистка вагітна.

Оскільки схуднути природним шляхом у Б’янки ніяк не вийшло, вона опинилася в центрі естетичної медицини, де їй зменшили, як бачимо на фото нижче, не лише талію.

Виконавці так само "підправили" губи та щоки: "Хочу подякувати команді лікарів за професійний підхід у вирішенні моєї проблеми. А також, лікаря-косметолога, яка зробила мої губки та вилиці більш виразними. Результат скоро покажу". При цьому Б’янка не уточнила, яких саме процедур вона зазнала.

Раніше ми писали про супермодель Адріану Ліму, що розповніла. 41-річна знаменитість не приховує своєї нової фігури, і на це вона має поважну причину.