Агафий Полухлебник 5 февраля: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

Узнайте, почему в этот день запрещено оставлять жилище в беспорядке

В єто воскресенье, 5 февраля, православные верующие по церковному календарю чтят память мученика Агафангела, которого в народе прозвали Агафий Полухлебник.

Согласно традициям, наши предки 5 февраля подсчитывали припасы для скотины в закромах, проверяли остатки хлеба и рассчитывали, хватит ли их до весны. Обычно к этому дню оставалась половина запасов, что была еще заготовлена осенью.

Также на Агафия Полухлебника крестьяне приводили в порядок погреба и хранилища, вычищали и выметали пустые закрома. Хозяйки пекли пироги с курицей, символизирующие плодородие и семейное счастье.

Агафий Полухлебник 5 февраля: что нельзя делать в этот день

Жадничать и отказывать в просьбе о помощи.

Излишне веселиться и танцевать.

Лениться и выполнять свою работу абы как.

Выяснять отношения и назначать на 5 февраля важные переговоры.

Оставлять жилище в беспорядке, иначе в жизнь можно привлечь хаос и суматоху.

Ранее "Телеграф" сообщал, какая погода ожидает украинцев 5 февраля. В Украине будет преобладать поле повышенного давления. По мнению большинства синоптиков, февраль будет с морозами, но по-настоящему "зимним" уже нет.