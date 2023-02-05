Агафий Полухлебник 5 февраля: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник
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Узнайте, почему в этот день запрещено оставлять жилище в беспорядке
В єто воскресенье, 5 февраля, православные верующие по церковному календарю чтят память мученика Агафангела, которого в народе прозвали Агафий Полухлебник.
Согласно традициям, наши предки 5 февраля подсчитывали припасы для скотины в закромах, проверяли остатки хлеба и рассчитывали, хватит ли их до весны. Обычно к этому дню оставалась половина запасов, что была еще заготовлена осенью.
Также на Агафия Полухлебника крестьяне приводили в порядок погреба и хранилища, вычищали и выметали пустые закрома. Хозяйки пекли пироги с курицей, символизирующие плодородие и семейное счастье.
Агафий Полухлебник 5 февраля: что нельзя делать в этот день
- Жадничать и отказывать в просьбе о помощи.
- Излишне веселиться и танцевать.
- Лениться и выполнять свою работу абы как.
- Выяснять отношения и назначать на 5 февраля важные переговоры.
- Оставлять жилище в беспорядке, иначе в жизнь можно привлечь хаос и суматоху.
Ранее "Телеграф" сообщал, какая погода ожидает украинцев 5 февраля. В Украине будет преобладать поле повышенного давления. По мнению большинства синоптиков, февраль будет с морозами, но по-настоящему "зимним" уже нет.