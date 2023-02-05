Агафій Напівлібник 5 лютого: що в жодному разі не можна робити у це свято

Дізнайтеся, чому цього дня заборонено залишати житло в безладі

Цієї неділі, 5 лютого, православні віряни за церковним календарем вшановують пам’ять мученика Агафангела, якого в народі прозвали Агафій Напівхлібник.

Згідно з традиціями, наші пращури 5 лютого підраховували припаси для худоби у засіках, перевіряли залишки хліба та розраховували, чи вистачить їх до весни. Зазвичай, до цього дня залишалася половина запасів, що була ще заготовлена восени.

Також на Агафія Напівхлібника селяни приводили до ладу льохи та сховища, вичищали та вимітали порожні засіки. Господині пекли пироги з куркою, що символізували родючість та сімейне щастя.

Агафій Напівхлібник 5 лютого: що не можна робити цього дня

Скупитися і відмовляти у проханні про допомогу.

Дуже сильно веселитися та танцювати.

Лінуватися і виконувати свою роботу аби як.

З’ясовувати стосунки та призначати на 5 лютого важливі переговори.

Залишати житло в безладі, інакше в життя можна привернути хаос і метушню.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яка погода очікує на українців 5 лютого. В Україні переважатиме поле підвищеного тиску. На думку більшості синоптиків, лютий буде із морозами, але по-справжньому "зимовим" уже ні.