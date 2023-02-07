Как правильно носить оверсайз-жакеты: стильные решения для невысоких девушек (фото)

Топ-5 идей, как и с чем носить такие жакеты

Вещи оверсайз, которые снова в моде этого сезона, могут оказаться настоящей проблемой для девушек с невысоким ростом. Прежде всего, это касается верхней одежды и жакетов, ведь к объемному силуэту, который и так может визуально уменьшать рост, прилагаются еще и широкие плечи. Все вместе это может зрительно изменить естественные пропорции и просто исказить силуэт. Однако это не значит, что невысокие девушки должны отказываться от модных тенденций.

Если научиться правильно сочетать оверсайз-жакеты "мужского" кроя, можно будет смело следовать моде и выглядеть при этом неотразимо. Несколькими идеями, как сформировать гармоничный образ, делится сайт prostoway.

С прямыми или зауженными брюками

Главное правило: весь объем должен быть сосредоточен в одной зоне. Если вы выбираете оверсайз-жакет, то желательно остановиться на прямых или даже немного зауженных брюках или джинсах. Это поможет компенсировать объем в талии и плечах, а еще визуально вытянет ноги, а весь силуэт сделает легче. Для усиления эффекта подбирайте обувь на каблуке или массивной подошве.

Монохром

Этот прием срабатывает всегда. Просто выбирайте все элементы образа в одном оттенке: это сразу сделает его более цельным и завершенным.

С прямым длинным платьем и обувью на каблуке

Еще одна вещь, которая поможет компенсировать лишний объем – прямое платье силуэта "колонна" длины миди или даже макси. Оно создаст дополнительную вертикаль, вокруг которой будет строиться весь силуэт. Чтобы закрепить результат, добавьте обувь на высоком каблуке: туфли, мюли, ботильоны или сапоги.

С брюками на высокой посадке

Золотое правило гармоничного силуэта – правильное размещение акцентов. Если вы не хотите выглядеть громоздкой и бесформенной, стоит задуматься о том, как сделать акцент на талии. Помогут, например, штаны с высокой посадкой и контрастный ремень.

С высокими джинсами и коротким топом

Еще один способ визуально обозначить талию – надеть под объемный жакет джинсы с высокой посадкой и укороченный топ или рубашку. Так ваш силуэт будет гармоничным и сбалансированным.

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