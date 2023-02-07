Як правильно носити оверсайз-жакети: стильні рішення для невисоких дівчат (фото)

Топ-5 ідей, як і з чим носити такі жакети

Речі оверсайз, які знову в моді цього сезону, можуть виявитися справжньою проблемою для дівчат із невисоким зростом. Насамперед це стосується верхнього одягу та жакетів, адже до об’ємного силуету, який і так може візуально зменшувати зріст, додаються ще й широкі плечі. Укупі все це може візуально змінити природні пропорції і просто спотворити силует. Однак це не означає, що невисокі дівчата повинні відмовлятися від модних тенденцій.

Якщо навчитися правильно поєднувати оверсайз-жакети "чоловічого" крою, можна буде сміливо слідувати моді та виглядати при цьому неперевершено. Кількома ідеями, як сформувати гармонійний образ, ділиться сайт prostoway.

З прямими або звуженими брюками

Головне правило: весь об’єм має бути зосереджений в одній зоні. Якщо ви вибираєте оверсайз-жакет, то бажано зупинитися на прямих чи навіть трохи звужених штанах або джинсах. Це допоможе компенсувати об’єм у талії та плечах, а ще — візуально витягне ноги, а весь силует зробить легшим. Для посилення ефекту підбирайте взуття на підборах або масивній підошві.

Монохром

Цей прийом спрацьовує завжди. Просто вибирайте всі елементи образу в одному відтінку: це відразу зробить його більш цілісним та завершеним.

З прямою довгою сукнею та взуттям на підборах

Ще одна річ, яка допоможе компенсувати зайвий об’єм — пряма сукня силуету "колона" довжини міді чи навіть максі. Вона створить додаткову вертикаль, навколо якої будуватиметься весь ваш силует. Щоб закріпити результат, додайте взуття на високих підборах: туфлі, мюлі, ботильйони або чоботи.

З брюками на високій посадці

Золоте правило гармонійного силуету – правильне розміщення акцентів. Якщо ви не хочете виглядати громіздкою і безформною, варто задуматися про те, як зробити акцент на талії. Допоможуть, наприклад, штани з високою посадкою та контрастний ремінь.

З високими джинсами і коротким топом

Ще один спосіб візуально позначити талію – надягти під об’ємний жакет джинси з високою посадкою та укорочений топ чи сорочку. Так вас силует буде гармонійним та збалансованим.

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