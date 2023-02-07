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Как засолить капустные листья на голубцы: нереально крутой рецепт консервации

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Такие капустные рулетики могут простоять вплоть до поздней весны
Такие капустные рулетики могут простоять вплоть до поздней весны. Фото Коллаж "Телеграфа"

Прекрасный способ упростить себе работу в будущем — голубцы будут очень вкусными, а возиться с капустой уже не придется.

Голубцы — одно из любимых блюд украинцев. И как мы только их не готовим! В нашей кухне есть и традиционные с мясом, и "ленивые" голубцы, с которыми не нужно долго возиться, и голубцы без мяса — с картошкой или грибами. Словом, вариантов множество.

Однако для всех рецептов нам нужна капуста. А чтобы она была вкусной и только подчеркивала вкус блюда — не была твердой, не горчила и быстро тушилась вместе с голубцами, ее можно заготовить заранее. Прекрасным рецептом консервированных листьев капусты для голубцов делится сайт "Ням ням за 5 минут".

Ингредиенты:

  • капуста
  • вода
  • соль
  • сахар

Приготовление:

  1. Из головки капусты вырежьте кочерыжку, а всю остальную часть отварите на умеренном огне в немного подсоленной воде.
  2. Листья снимайте с капусты вилкой — по мере их готовности (они начнут легко отделятся от кочана — так вы и поймете, что определенные листочки уже пора доставать).
  3. Когда листья остынут, срежьте с них утолщение на краю.
  4. Тогда листья нужно будет сложить рулетиком: по 4-5 листочков скручивают и засовывают в крупную банку, плотно укладывая. На дно банки, кстати, можно положить измельченный корень хрена, зерна горчицы, петрушку и другие продукты, с которыми "дружит" капуста.
  5. Залейте рулетики рассолом из расчета: на 1 л воды нужно 3 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара. То есть, если вы взяли очень большую банку, лучше приготовить по крайней мере 2 литра рассола, умножив все компоненты на два.

Перед приготовлением голубцов консервированные листья капусты нужно промывать, а еще лучше — замочить в воде на ночь, чтобы вышла вся лишняя соль. Такие капустные рулетики хранятся в прохладном месте вплоть до поздней весны.

Раньше мы рассказывали, как замариновать шампиньоны за 10-15 мин. Предлагаем сразу два замечательных рецепта: по одному из них у вас получатся грибы, как из магазина, по другому – более пикантные, с нотками перца чили.

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#Рецепт #Капуста #Консервация #Голубцы