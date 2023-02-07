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Як засолити капустяне листя на голубці: нереально крутий рецепт консервації

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Такі капустяні рулетики можуть простояти аж до пізньої весни
Такі капустяні рулетики можуть простояти аж до пізньої весни. Фото Колаж "Телеграфу"

Чудовий спосіб спростити собі роботу у майбутньому — голубці будуть дуже смачними, а "гратися" з капустою вже не доведеться

Голубці — одна з улюблених страв українців. І як ми тільки їх не готуємо! У нашій кухні є і традиційні з м’ясом, і "ліниві" голубці, з якими не потрібно довго морочитися, і голубці без м’яса — з картоплею або грибами. Словом, варіантів безліч.

Однак для абсолютно усіх рецептів нам потрібна капуста. А щоб вона була смачною і тільки підкреслювала смак страви — не була твердою, не гірчила і швидко протушкувалася разом із голубцями, її можна заготувати заздалегідь. Чудовим рецептом консервованого листя капусти для голубців ділиться сайт "Ням ням за 5 хвилин".

Інгредієнти:

  • капуста
  • вода
  • сіль
  • цукор

Приготування:

  1. З головки капусти виріжте качан, а всю іншу частину відваріть на помірному вогні у трохи підсоленій воді.
  2. Листя знімайте з капустини виделкою — в міру їх готовності (вони почнуть легко відокремляться від качана — так ви і зрозумієте, що певні листочки вже пора діставати).
  3. Коли листя охолоне, зріжте з них потовщення на краю.
  4. Тоді листя треба буде скласти рулетиком: по 4-5 листочків скручують і засовують у велику банку, щільно вкладаючи. На дно банки, до речі, можна покласти подрібнений корінь хрону, зерна гірчиці, петрушку та інші продукти, з якими "дружить" капуста.
  5. Залийте рулетики розсолом із розрахунку: на 1 л води треба 3 ст. л. солі та 1 ст. л. цукру. Тобто, якщо ви взяли дуже велику банку, краще приготувати принаймні 2 л розсолу, помноживши всі компоненти на два.

Перед приготуванням голубців консервоване листя капусти потрібно промивати, а ще краще — замочувати у воді на ніч, щоб вийшла уся зайва сіль. Такі капустяні рулетики зберігаються у прохолодному місці аж до пізньої весни.

Раніше ми розповідали, як замаринувати печериці за 10-15 хв. Пропонуємо відразу два чудові рецепти: за одним із них у вас вийдуть гриби, як із магазину, за іншим — більш пікантні, з нотками перцю чилі.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Консервація #Голубці