Як засолити капустяне листя на голубці: нереально крутий рецепт консервації

Чудовий спосіб спростити собі роботу у майбутньому — голубці будуть дуже смачними, а "гратися" з капустою вже не доведеться

Голубці — одна з улюблених страв українців. І як ми тільки їх не готуємо! У нашій кухні є і традиційні з м’ясом, і "ліниві" голубці, з якими не потрібно довго морочитися, і голубці без м’яса — з картоплею або грибами. Словом, варіантів безліч.

Однак для абсолютно усіх рецептів нам потрібна капуста. А щоб вона була смачною і тільки підкреслювала смак страви — не була твердою, не гірчила і швидко протушкувалася разом із голубцями, її можна заготувати заздалегідь. Чудовим рецептом консервованого листя капусти для голубців ділиться сайт "Ням ням за 5 хвилин".

Інгредієнти:

капуста

вода

сіль

цукор

Приготування:

З головки капусти виріжте качан, а всю іншу частину відваріть на помірному вогні у трохи підсоленій воді. Листя знімайте з капустини виделкою — в міру їх готовності (вони почнуть легко відокремляться від качана — так ви і зрозумієте, що певні листочки вже пора діставати). Коли листя охолоне, зріжте з них потовщення на краю. Тоді листя треба буде скласти рулетиком: по 4-5 листочків скручують і засовують у велику банку, щільно вкладаючи. На дно банки, до речі, можна покласти подрібнений корінь хрону, зерна гірчиці, петрушку та інші продукти, з якими "дружить" капуста. Залийте рулетики розсолом із розрахунку: на 1 л води треба 3 ст. л. солі та 1 ст. л. цукру. Тобто, якщо ви взяли дуже велику банку, краще приготувати принаймні 2 л розсолу, помноживши всі компоненти на два.

Перед приготуванням голубців консервоване листя капусти потрібно промивати, а ще краще — замочувати у воді на ніч, щоб вийшла уся зайва сіль. Такі капустяні рулетики зберігаються у прохолодному місці аж до пізньої весни.

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