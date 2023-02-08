Всего несколько граммов превратят гречку в шедевр: какие специи любит эта крупа

Стоит попробовать только раз и по-другому вы гречку больше никогда не будете готовить

Многие уверены, что гречка – это скучно. Мол, чем эта каша может удивить? Это же бы банальный гарнир, к которому обязательно надо приготовить вкусную подливку или что-нибудь еще. Однако мы спешим вас удивить: нет, все совсем не так.

Лишь несколько граммов "секретных" специй превратят гречку в настоящий шедевр. Эта каша будет в разы вкуснее, если знать, что именно нужно добавить, уверяет Ukr.Media.

Как правильно варить гречку

Перед приготовлением каши нужно хорошо промыть и выбрать из нее весь мусор и неочищенные зерна. Процесс промывки повторяют несколько раз – тогда точно удастся выловить все лишнее, ведь хорошие крупинки осядут на дне, а мусор будет всплывать на поверхность. Гречку заливают холодной водой и варят в пропорции 1:2 (1 стакан гречки на 2 стакана воды). Выбирайте для этого посуду с толстыми стенками. Соль и другие специи (какие именно — см. далее) добавляются в самом начале приготовления. После закипания кашу нужно варить на маленьком огне еще 20-25 мин. Вы поймете, что ее пора выключать, когда выкипит вся вода. Если вдруг каша уже приготовилась, а вода осталась, прикройте кастрюлю крышкой и дайте ей постоять несколько минут; если произошло наоборот – воды не хватило – просто добавьте еще немного, лучше – кипяченой.

Какие приправы любит гречка

Вместе с солью при варке в гречку добавляют острый перец чили. Также разнообразить гарнир можно с помощью куркумы, сушеного чеснока или лука.

Одной из лучших добавок к гречке является тмин. Семена предварительно нужно обжарить в масле – так лучше раскрывается аромат, чем-то напоминающий укроп. Можно использовать тмин и измельченный до состояния порошка.

Значительно улучшит вкус обычной гречки и имбирь. Однако лучше добавлять в крупу не сырой ингредиент, а сушеный и измельченный.

Раньше мы рассказывали, как реанимировать подгоревшую гречку. Оказывается, если что-то пошло не по плану и крупа приобрела "горелые нотки", ее еще можно спасти, убрав этот неприятный запах.