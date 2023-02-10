"Привет" из Киева: родители и сестра убитой Галины Хатчинс подали в суд на Алека Болдуина (видео)

Родственники погибшей Хатчинс убеждены, что она могла бы перевезти их из Украины в США после 24 февраля

Расследование дела по убийству украинской оператора и журналистки-расследовательницы Галины Хатчинс, которое произошло на съемочной площадке фильма "Ржавчина" еще в 2021 году, продолжается. Напомним, что она погибла от пули, которую выпустил актер Алек Болдуин. В пистолете со съемочной площадки должны быть холостые патроны, поэтому сейчас следствие пытается выяснить, как там оказался пистолет, заряженный боевыми пулями.

У 42-летней Галины, проживавшей в США вместе с мужем и сыном, остались родственники и в Украине. Речь идет о родителях и сестре, проживающих возле Киева, которые недавно решили подать иск в суд в Лос-Анджелесе. Родные оператора судятся с актером, который сделал смертельный выстрел, а также компанией, снимающей фильм, сообщает CNN.

Родственники погибшей Хатчинс убеждены, что она могла бы перевезти их из Украины в США после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022-го. Сейчас они требуют от Болдуина материальной компенсации за причинение эмоционального стресса, халатность и потерю близкого человека. Кроме того, отмечается, что актер "даже не обратился к ним с извинениями", как отмечает адвокат семьи Глория Оллред: "Родители и сестра Хатчинс живут в Украине и пытаются справиться с трагедией, живя "в разгаре войны путина", — говорит представительница семьи в суде. Видео с пресс-конференции накануне появилось в YouTube.

Известно, что мать Галины Хатчинс работает медсестрой и помогает раненым военным неподалеку от Киева. А ее зять (по-видимому, муж Светланы — сестры застреленной украинки — ред.) чейчас на фронте. По словам самой Светланы Земко, ее сестра не позволила бы семье оставаться в Украине после нападения россии 24 февраля.

Галина Хатчинс

"То, к чему мы стремимся, — это признание того, что было отобрано — любовные взаимоотношения", — говорит Оллред. "Что бы ни произошло с уголовным делом, мы продолжаем этот гражданский иск, чтобы они добились справедливости".

Ранее мы рассказывали, что украинцы провели в сети виртуальный кастинг в голливудский блокбастер об Украине. В этой ленте Том Круз занял бы место Подоляка, а Киану Ривз мог бы сыграть Притулу.