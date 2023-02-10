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"Привіт" із Києва: батьки та сестра вбитої Галини Гатчінс подали до суду на Алека Болдвіна (відео)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Галина Гатчінс та Алек Болдвін Новина оновлена 10 лютого 2023, 15:48
Галина Гатчінс та Алек Болдвін. Фото Колаж "Телеграфу"

Родичі загиблої Гатчінс переконані, що вона могла б перевезти їх з України до США після 24 лютого

Розслідування справи щодо вбивства української операторки та журналістки-розслідувачки Галини Гатчінс, яке сталося на знімальному майданчику фільму "Іржа" ще в 2021 році, триває. Нагадаємо, що вона загинула від кулі, яку випустив актор Алек Болдвін. У тому пістолеті мали бути холості патрони, тож зараз слідство намагається з’ясувати, як на знімальному майданчику опинився пістолет, заряджений бойовими кулями.

У 42-річної Галини, яка проживала у США разом із чоловіком та сином, залишилися родичі і в Україні. Йдеться про батьків та сестру, які проживають біля Києва, і які нещодавно вирішили подати позов до суду в Лос-Анджелесі. Рідні операторки позиваються до актора, який здійснив смертельний постріл, а також компанії, що знімає фільм, повідомляє CNN.

Родичі загиблої Гатчінс переконані, що вона могла б перевезти їх з України до США після повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022-го. Зараз вони вимагають від Болдвіна матеріальної компенсації за заподіяння емоційного стресу, недбалість і втрату близької людини. Крім того, наголошується, що актор "навіть не звернувся до них з вибаченнями", як зауважує адвокат родини Глорія Оллред: "Батьки та сестра Хатчінса живуть в Україні та намагаються впоратися з трагедією, живучи "в розпалі війни путіна", — говорить представниця родини в суді. Відео з пресконференції напередодні зʼявилося в YouTube.

Відомо, що мати Галини Гатчінс працює медсестрою і допомагає пораненим військовим неподалік від Києва. А її зять (очевидно, чоловік Світлани — сестри застреленої операторки — ред.) — на фронті. За словами самої Світлани Земко, її сестра не дозволила б родині залишатися в Україні після нападу росії 24-го лютого.

"Те, чого ми прагнемо, — це визнання того, що було відібрано — любовні стосунки", — каже Оллред. "Що б не сталося з кримінальною справою, ми продовжуємо цей цивільний позов, щоб вони добилися справедливості".

Раніше ми розповідали, що українці провели в мережі віртуальний кастинг до голлівудського блокбастера про Україну. У цій стрічці Том Круз зайняв би місце Подоляка, а Кіану Рівз міг би зіграти Притулу.

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#Алек Болдуін #Галина Хатчінс