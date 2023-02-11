День памяти Игнатия Богоносца 11 февраля: что можно и нельзя делать в этот праздник

В этот день нужно аккуратно обращаться с острыми предметами

По церковному календарю в субботу православная церковь почитает память священномученика Древней церкви Игнатия Богоносца. Именно 11 февраля отмечается перенесение мощей святого мученика, погибшего за имя Иисуса Христа.

В 107 году Игнатий был растерзан дикими животными по приказу жестокого римского императора Траяна. Кости мученика были собраны и сохранены ревностными христианами. Сначала останки Игнатия Богоносца были перенесены в пригород Антиохии, затем — в сам город, а позже возвращены в Рим.

В народе 11 февраля считалось неблагоприятным. Верили, что в этот день активизируются ведьмы, которые пакостят людям и наводят порчу на животных. Молодые девушки верили, что если легонько ударить мужа деталью от прялки или стиральной доской 11 февраля, — он будет более ласков и нежен.

Игнатий Богоносец 11 февраля: что нельзя делать в этот день

Много работать, а женщинам заниматься тяжелым физическим трудом.

Ругать детей.

Выходить на улицу после захода солнца.

Злоупотреблять алкоголем или переедать.

Лучше 11 февраля не брать в руки острые предметы.

Добавим, что 11 февраля в большинстве областей Украины пройдёт мокрый снег. Ранее, "Телеграф" писал, какую погоду ждать украинцам в первые месяцы весны.