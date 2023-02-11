День пам’яті Ігнатія Богоносця 11 лютого: що можна і краще не робити в це свято

Цього дня потрібно акуратно поводитися з гострими предметами

За церковним календарем у суботу православна церква вшановує пам’ять священномученика Стародавньої церкви Ігнатія Богоносця. Саме 11 лютого відзначається перенесення мощів святого мученика, який загинув за ім’я Ісуса Христа.

У 107 році Ігнатій був роздертий дикими тваринами за наказом жорстокого римського імператора Траяна. Кістки мученика були зібрані та збережені ревними християнами. Спочатку останки Ігнатія Богоносця були перенесені до передмістя Антіохії, потім — до самого міста, а пізніше повернуто до Риму.

У народі 11 лютого вважалося несприятливим. Вірили, що цього дня активізуються відьми, які паскудять людям і наводять пристріт на тварин. Молоді дівчата вірили, що якщо легенько вдарити чоловіка деталлю від прядки або пральною дошкою 11 лютого, він буде лагідніший і ніжніший.

Ігнатій Богоносець 11 лютого: що не можна робити цього дня

Багато працювати, а жінкам займатися тяжкою фізичною працею.

Лаяти дітей.

Виходити надвір після заходу сонця.

Зловживати алкоголем чи переїдати.

Краще 11 лютого не брати до рук гострі предмети.

Додамо, що 11 лютого у більшості областей України пройде мокрий сніг. Раніше "Телеграф" писав, яку погоду чекати українцям у перші місяці весни.