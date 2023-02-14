Что нельзя делать 14 февраля и как привлечь суженого по народным приметам
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В этот особый день празднуется большое количество свадеб
В этот вторник, христиане восточного обряда отмечают церковный праздник в честь мученика Трифона. Также 14 февраля католическая церковь чтит память святого Валентина, благодаря которому во всем мире стал популярный праздник День всех влюбленных.
С этого дня начинался период свадеб, потому что впереди – Великий пост. По иронии судьбы святой Трифон, как и святой Валентин, покровительствует любящим людям и семьи. Согласно народные приметам, чтобы привлечь суженого и построить с ним счастливую судьбу, незамужним девушкам достаточно было помолиться Трифону. Бездетные женщины бросали в прорубь на реке букет цветов. Считалось, что так Бог пошлет им ребенка.
Также на Руси девушки гадали. Для этого высматривали в небе птиц: если первыми увиденными птицами были сороки, то жених будет легкомысленным, вороны — взрослым и строгим, синички — молодым и веселым.
Что нельзя делать 14 февраля
- Оставлять деньги и монеты на столе — к несчастью.
- Выбрасывать мусор. Вместе с ним можно лишиться удачи.
- Спать днем.
- Резать домашнюю птицу — можно разгневать святого.
- Обижать кошек.
- Дарить острые предметы, часы, платки, зеркала.
Как писал "Телеграф", в этом году праздновать Масленицу мы будем в феврале. Когда начинается Масленичная неделя, читайте в материале.