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Что нельзя делать 14 февраля и как привлечь суженого по народным приметам

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Народный праздник 14 февраля - День Трифона
Народный праздник 14 февраля - День Трифона. Фото pixabay.com

В этот особый день празднуется большое количество свадеб

В этот вторник, христиане восточного обряда отмечают церковный праздник в честь мученика Трифона. Также 14 февраля католическая церковь чтит память святого Валентина, благодаря которому во всем мире стал популярный праздник День всех влюбленных.

С этого дня начинался период свадеб, потому что впереди – Великий пост. По иронии судьбы святой Трифон, как и святой Валентин, покровительствует любящим людям и семьи. Согласно народные приметам, чтобы привлечь суженого и построить с ним счастливую судьбу, незамужним девушкам достаточно было помолиться Трифону. Бездетные женщины бросали в прорубь на реке букет цветов. Считалось, что так Бог пошлет им ребенка.

Также на Руси девушки гадали. Для этого высматривали в небе птиц: если первыми увиденными птицами были сороки, то жених будет легкомысленным, вороны — взрослым и строгим, синички — молодым и веселым.

Что нельзя делать 14 февраля

  • Оставлять деньги и монеты на столе — к несчастью.
  • Выбрасывать мусор. Вместе с ним можно лишиться удачи.
  • Спать днем.
  • Резать домашнюю птицу — можно разгневать святого.
  • Обижать кошек.
  • Дарить острые предметы, часы, платки, зеркала.

Как писал "Телеграф", в этом году праздновать Масленицу мы будем в феврале. Когда начинается Масленичная неделя, читайте в материале.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #День Святого Валентина #День всех влюбленных