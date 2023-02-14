Що не можна робити 14 лютого і як залучити нареченого за народними прикметами

Цього особливого дня святкується велика кількість весіль

Цього вівторка християни східного обряду відзначають церковне свято на честь мученика Трифона. Також 14 лютого католицька церква вшановує пам’ять святого Валентина, завдяки якому в усьому світі стало популярним святом День усіх закоханих.

З цього дня розпочинався період весіль, бо попереду – Великий піст. За іронією долі святий Трифон, як і святий Валентин, опікується люблячими людьми і сім’ями. Згідно з народними прикметами, щоб залучити нареченого та побудувати з ним щасливу долю, незаміжнім дівчатам достатньо було помолитися Трифону. Бездітні жінки кидали в ополонку на річці букет квітів. Вважалося, що так Бог пошле їм дитину.

Також на Русі дівчата ворожили. Для цього виглядали в небі птахів: якщо першими побаченими птахами були сороки, то наречений буде легковажним, ворони – дорослим та суворим, синички – молодим та веселим.

Що не можна робити 14 лютого

Залишати гроші та монети на столі — до нещастя.

Викидати сміття. Разом з ним можна втратити удачу.

Спати вдень.

Різати свійську птицю — можна розгнівати святого.

Ображати кішок.

Дарувати гострі предмети, годинники, хустки, дзеркала.

Як писав "Телеграф", цього року святкуватимемо Масляну ми будемо у лютому. Коли починається Масляний тиждень, читайте в матеріалі.