Що не можна робити 14 лютого і як залучити нареченого за народними прикметами
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Цього особливого дня святкується велика кількість весіль
Цього вівторка християни східного обряду відзначають церковне свято на честь мученика Трифона. Також 14 лютого католицька церква вшановує пам’ять святого Валентина, завдяки якому в усьому світі стало популярним святом День усіх закоханих.
З цього дня розпочинався період весіль, бо попереду – Великий піст. За іронією долі святий Трифон, як і святий Валентин, опікується люблячими людьми і сім’ями. Згідно з народними прикметами, щоб залучити нареченого та побудувати з ним щасливу долю, незаміжнім дівчатам достатньо було помолитися Трифону. Бездітні жінки кидали в ополонку на річці букет квітів. Вважалося, що так Бог пошле їм дитину.
Також на Русі дівчата ворожили. Для цього виглядали в небі птахів: якщо першими побаченими птахами були сороки, то наречений буде легковажним, ворони – дорослим та суворим, синички – молодим та веселим.
Що не можна робити 14 лютого
- Залишати гроші та монети на столі — до нещастя.
- Викидати сміття. Разом з ним можна втратити удачу.
- Спати вдень.
- Різати свійську птицю — можна розгнівати святого.
- Ображати кішок.
- Дарувати гострі предмети, годинники, хустки, дзеркала.
Як писав "Телеграф", цього року святкуватимемо Масляну ми будемо у лютому. Коли починається Масляний тиждень, читайте в матеріалі.