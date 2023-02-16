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Эти три цветка нужно обязательно обрезать в феврале: простой секрет пышного сада

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Проводите обрезку после морозов
Проводите обрезку после морозов. Фото pexels.com

Обрезка растений в конце зимы способствует их регенерации и стимулирует цветение.

Обрезка растений — это хороший способ ухода за садом, особенно для молодых саженцев. Тем не менее даже укоренившиеся, взрослые растения должны быть подвергнуты этой обработке, чтобы обеспечить здоровый рост весной. И первые подобные манипуляции стоит совершать уже в конце зимы, а именно в феврале.

Специалисты по садоводству рекомендуют начинать обрезку с этих трех цветков, пишет santeplus. Благодаря такой процедуре эти растения станут более красивыми, пышными и полными ярких цветов, если их обрезать в это время. Что это за цветы — читайте далее.

Какие растения обрезать в феврале

  • Розы

Розы привносят красоту и цвет в любой сад, распространяя неповторимый аромат. Февраль — идеальное время для обрезки крупноцветковых роз и роз флорибунда. Это позволит их цветам полностью расцвести весной и избавиться от более слабых стеблей.

Какие растения обрезать в феврале
  • Клематисы

Когда речь идет о вьющемся многолетнике, подобном этому, обрезка это очень хорошая идея, однако нужно быть осторожным, чтобы не обрезать не тот вид. Все дело в том, что это растение делится на три группы:

  • Те, что цветут рано
  • Те, что цветут в середине сезона
  • И имеющие позднее цветение

Обрезать зимой нужно именно третий вид, а обработку первых двух лучше проводить весной.

Какие растения обрезать в феврале
  • Сирень

Февраль, несомненно, лучшее время для обрезки сирени. Обрезку используют для стимуляции роста новых побегов, поэтому старайтесь срезать только то, что необходимо.

Какие растения обрезать в феврале

Как обрезать растения в феврале

  1. Используйте острые инструменты для обрезки (ножницы, пилы и т. д.).
  2. Выбранный участок должен иметь небольшой уклон к противоположной стороне почки, чтобы дождевая вода не задерживалась или не направлялась на почку и не повреждала ее.
  3. Избегайте жесткой обрезки.

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#Садоводство #Сад #Обрезка деревьев