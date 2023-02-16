Эти три цветка нужно обязательно обрезать в феврале: простой секрет пышного сада

Обрезка растений в конце зимы способствует их регенерации и стимулирует цветение.

Обрезка растений — это хороший способ ухода за садом, особенно для молодых саженцев. Тем не менее даже укоренившиеся, взрослые растения должны быть подвергнуты этой обработке, чтобы обеспечить здоровый рост весной. И первые подобные манипуляции стоит совершать уже в конце зимы, а именно в феврале.

Специалисты по садоводству рекомендуют начинать обрезку с этих трех цветков, пишет santeplus. Благодаря такой процедуре эти растения станут более красивыми, пышными и полными ярких цветов, если их обрезать в это время. Что это за цветы — читайте далее.

Какие растения обрезать в феврале

Розы

Розы привносят красоту и цвет в любой сад, распространяя неповторимый аромат. Февраль — идеальное время для обрезки крупноцветковых роз и роз флорибунда. Это позволит их цветам полностью расцвести весной и избавиться от более слабых стеблей.

Клематисы

Когда речь идет о вьющемся многолетнике, подобном этому, обрезка это очень хорошая идея, однако нужно быть осторожным, чтобы не обрезать не тот вид. Все дело в том, что это растение делится на три группы:

Те, что цветут рано

Те, что цветут в середине сезона

И имеющие позднее цветение

Обрезать зимой нужно именно третий вид, а обработку первых двух лучше проводить весной.

Сирень

Февраль, несомненно, лучшее время для обрезки сирени. Обрезку используют для стимуляции роста новых побегов, поэтому старайтесь срезать только то, что необходимо.

Как обрезать растения в феврале

Используйте острые инструменты для обрезки (ножницы, пилы и т. д.). Выбранный участок должен иметь небольшой уклон к противоположной стороне почки, чтобы дождевая вода не задерживалась или не направлялась на почку и не повреждала ее. Избегайте жесткой обрезки.

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