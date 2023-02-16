Эти три цветка нужно обязательно обрезать в феврале: простой секрет пышного сада
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Обрезка растений в конце зимы способствует их регенерации и стимулирует цветение.
Обрезка растений — это хороший способ ухода за садом, особенно для молодых саженцев. Тем не менее даже укоренившиеся, взрослые растения должны быть подвергнуты этой обработке, чтобы обеспечить здоровый рост весной. И первые подобные манипуляции стоит совершать уже в конце зимы, а именно в феврале.
Специалисты по садоводству рекомендуют начинать обрезку с этих трех цветков, пишет santeplus. Благодаря такой процедуре эти растения станут более красивыми, пышными и полными ярких цветов, если их обрезать в это время. Что это за цветы — читайте далее.
Какие растения обрезать в феврале
- Розы
Розы привносят красоту и цвет в любой сад, распространяя неповторимый аромат. Февраль — идеальное время для обрезки крупноцветковых роз и роз флорибунда. Это позволит их цветам полностью расцвести весной и избавиться от более слабых стеблей.
- Клематисы
Когда речь идет о вьющемся многолетнике, подобном этому, обрезка это очень хорошая идея, однако нужно быть осторожным, чтобы не обрезать не тот вид. Все дело в том, что это растение делится на три группы:
- Те, что цветут рано
- Те, что цветут в середине сезона
- И имеющие позднее цветение
Обрезать зимой нужно именно третий вид, а обработку первых двух лучше проводить весной.
- Сирень
Февраль, несомненно, лучшее время для обрезки сирени. Обрезку используют для стимуляции роста новых побегов, поэтому старайтесь срезать только то, что необходимо.
Как обрезать растения в феврале
- Используйте острые инструменты для обрезки (ножницы, пилы и т. д.).
- Выбранный участок должен иметь небольшой уклон к противоположной стороне почки, чтобы дождевая вода не задерживалась или не направлялась на почку и не повреждала ее.
- Избегайте жесткой обрезки.
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