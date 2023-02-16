Ці три квітки потрібно обов’язково обрізати у лютому: простий секрет пишного саду
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Обрізка рослин наприкінці зими сприяє їх регенерації та стимулює цвітіння.
Обрізка рослин – це добрий спосіб догляду за садом, особливо для молодих саджанців. Проте навіть укорінені, дорослі рослини повинні бути піддані цій обробці, щоб забезпечити здорове зростання навесні. І перші подібні маніпуляції варто робити вже наприкінці зими, а саме у лютому.
Фахівці з садівництва рекомендують починати обрізання із цих трьох квіток, пише santeplus. Завдяки такій процедурі ці рослини стануть більш красивими, пишними та повними яскравих кольорів, якщо їх обрізати у цей час. Що це за квіти – читайте далі.
Які рослини обрізати у лютому
- Троянди
Троянди привносять красу та колір у будь-який сад, поширюючи неповторний аромат. Лютий — ідеальний час для обрізання великоквіткових троянд і троянд флорибунда. Це дозволить їх квітам повністю розцвісти навесні і позбутися слабших стебел.
- Клематиси
Коли йдеться про кучерявий багаторічнику, подібний до цього, обрізання це дуже хороша ідея, проте потрібно бути обережним, щоб не обрізати не той вигляд. Вся річ у тому, що ця рослина ділиться на три групи:
- Ті, що цвітуть рано
- Ті, що цвітуть у середині сезону
- І мають пізнє цвітіння
Обрізати взимку потрібно саме третій вид, а обробку перших двох краще проводити навесні.
- Бузок
Лютий, безперечно, найкращий час для обрізання бузку. Обрізання використовують для стимуляції зростання нових пагонів, тому намагайтеся зрізати тільки те, що потрібно.
Як обрізати рослини у лютому
- Використовуйте гострі інструменти для обрізання (ножиці, пилки тощо).
- Вибрана ділянка повинна мати невеликий ухил до протилежної сторони нирки, щоб дощова вода не затримувалася або не прямувала на нирку та не пошкоджувала її.
- Уникайте жорсткого обрізання.
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