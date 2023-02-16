Ці три квітки потрібно обов’язково обрізати у лютому: простий секрет пишного саду

Обрізка рослин наприкінці зими сприяє їх регенерації та стимулює цвітіння.

Обрізка рослин – це добрий спосіб догляду за садом, особливо для молодих саджанців. Проте навіть укорінені, дорослі рослини повинні бути піддані цій обробці, щоб забезпечити здорове зростання навесні. І перші подібні маніпуляції варто робити вже наприкінці зими, а саме у лютому.

Фахівці з садівництва рекомендують починати обрізання із цих трьох квіток, пише santeplus. Завдяки такій процедурі ці рослини стануть більш красивими, пишними та повними яскравих кольорів, якщо їх обрізати у цей час. Що це за квіти – читайте далі.

Які рослини обрізати у лютому

Троянди

Троянди привносять красу та колір у будь-який сад, поширюючи неповторний аромат. Лютий — ідеальний час для обрізання великоквіткових троянд і троянд флорибунда. Це дозволить їх квітам повністю розцвісти навесні і позбутися слабших стебел.

Клематиси

Коли йдеться про кучерявий багаторічнику, подібний до цього, обрізання це дуже хороша ідея, проте потрібно бути обережним, щоб не обрізати не той вигляд. Вся річ у тому, що ця рослина ділиться на три групи:

Ті, що цвітуть рано

Ті, що цвітуть у середині сезону

І мають пізнє цвітіння

Обрізати взимку потрібно саме третій вид, а обробку перших двох краще проводити навесні.

Бузок

Лютий, безперечно, найкращий час для обрізання бузку. Обрізання використовують для стимуляції зростання нових пагонів, тому намагайтеся зрізати тільки те, що потрібно.

Як обрізати рослини у лютому

Використовуйте гострі інструменти для обрізання (ножиці, пилки тощо). Вибрана ділянка повинна мати невеликий ухил до протилежної сторони нирки, щоб дощова вода не затримувалася або не прямувала на нирку та не пошкоджувала її. Уникайте жорсткого обрізання.

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