Николай Исповедник 17 февраля: что нельзя делать в праздник, чтобы не навлечь беду
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Считалось, что 17 февраля – время звериных свадеб
По церковному календарю на февраль 2023 года, в эту пятницу христиане восточного обряда почитают память преподобного Николая Исповедника, которого в народе прозвали Николаем Студеным.
Считалось, что 17 февраля — время звериных свадеб, когда волчицы следят за своими волчатами, а все другие звери пускаются в пляс. Даже говорили: "Николай Студеный – волчий сват".
В этот праздник женщины делали всю работу по дому: убирали, ухаживали за домашними животными, читали молитвы, чтобы уберечь скот от диких зверей. Также 17 февраля гадали. Делали обряды на богатство и удачную продажу продуктов, животных.
Чтобы не навлечь на себя и своих родных большую беду, 17 февраля придерживались некоторых народных запретов.
Николай Студеный 17 февраля: что нельзя делать в этот день
- Охотиться, ходить в лес и выходить из дома после заката — удачи не будет.
- Собираться в дальнюю дорогу.
- Купаться и мыть голову.
- Стричь волосы и ногти — можно лишиться счастья и благополучия.
- Трогать бездомных собак — можно привлечь беду.
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