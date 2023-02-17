Николай Исповедник 17 февраля: что нельзя делать в праздник, чтобы не навлечь беду

Считалось, что 17 февраля – время звериных свадеб

По церковному календарю на февраль 2023 года, в эту пятницу христиане восточного обряда почитают память преподобного Николая Исповедника, которого в народе прозвали Николаем Студеным.

Считалось, что 17 февраля — время звериных свадеб, когда волчицы следят за своими волчатами, а все другие звери пускаются в пляс. Даже говорили: "Николай Студеный – волчий сват".

В этот праздник женщины делали всю работу по дому: убирали, ухаживали за домашними животными, читали молитвы, чтобы уберечь скот от диких зверей. Также 17 февраля гадали. Делали обряды на богатство и удачную продажу продуктов, животных.

Чтобы не навлечь на себя и своих родных большую беду, 17 февраля придерживались некоторых народных запретов.

Николай Студеный 17 февраля: что нельзя делать в этот день

Охотиться, ходить в лес и выходить из дома после заката — удачи не будет.

Собираться в дальнюю дорогу.

Купаться и мыть голову.

Стричь волосы и ногти — можно лишиться счастья и благополучия.

Трогать бездомных собак — можно привлечь беду.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода в марте 2023 года. Синоптик Вера Балабух заявила, что в начале весны могут быть холодные "сюрпризы" природы.