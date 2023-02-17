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Николай Исповедник 17 февраля: что нельзя делать в праздник, чтобы не навлечь беду

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В народе 17 февраля отмечается праздник Николай Студеный
В народе 17 февраля отмечается праздник Николай Студеный. Фото pixabay.com

Считалось, что 17 февраля – время звериных свадеб

По церковному календарю на февраль 2023 года, в эту пятницу христиане восточного обряда почитают память преподобного Николая Исповедника, которого в народе прозвали Николаем Студеным.

Считалось, что 17 февраля — время звериных свадеб, когда волчицы следят за своими волчатами, а все другие звери пускаются в пляс. Даже говорили: "Николай Студеный – волчий сват".

В этот праздник женщины делали всю работу по дому: убирали, ухаживали за домашними животными, читали молитвы, чтобы уберечь скот от диких зверей. Также 17 февраля гадали. Делали обряды на богатство и удачную продажу продуктов, животных.

Чтобы не навлечь на себя и своих родных большую беду, 17 февраля придерживались некоторых народных запретов.

Николай Студеный 17 февраля: что нельзя делать в этот день

  • Охотиться, ходить в лес и выходить из дома после заката — удачи не будет.
  • Собираться в дальнюю дорогу.
  • Купаться и мыть голову.
  • Стричь волосы и ногти — можно лишиться счастья и благополучия.
  • Трогать бездомных собак — можно привлечь беду.

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#Традиции #Праздники #Запреты