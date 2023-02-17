Микола Сповідник 17 лютого: що не можна робити у свято, щоб не накликати лиха

Вважалося, що 17 лютого – час звіриних весіль

За церковним календарем на лютий 2023 року, цієї п’ятниці християни східного обряду вшановують пам’ять преподобного Миколи Сповідника, якого в народі прозвали Миколою Студеним.

Вважалося, що 17 лютого — час звіриних весіль, коли вовчиці стежать за своїми вовченятами, а всі інші звірі пускаються в танець. Навіть казали: "Микола Студений — вовчий сват".

У це свято жінки робили всю роботу по дому: прибирали, доглядали домашніх тварин, читали молитви, щоб уберегти худобу від диких звірів. Також 17 лютого ворожили. Робили обряди на багатство та вдалий продаж продуктів, тварин.

Щоб не накликати на себе та своїх рідних велике лихо, 17 лютого дотримувалися деяких народних заборон.

Микола Студений 17 лютого: що не можна робити цього дня

Полювати, ходити в ліс і виходити з дому після заходу сонця — удачі не буде.

Збиратись у далеку дорогу.

Купатися та мити голову.

Стригти волосся і нігті — можна позбутися щастя та благополуччя.

Трогати бездомних собак — можна накликати лихо.

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