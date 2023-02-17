Четыре варианта стильного маникюра для женщин, которым за 50 (фото)
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Яркость и много хитроумных орнаментов в этом возрасте уже теряют свою актуальность
Когда женщина переступает 50-летний рубеж, к выбору цветовой гаммы и аксессуаров для ногтей следует начать подходить по-новому. Если "переборщить", то маникюр будет смотреться неуклюже и даже смешно. Мы уже рассказывали о цвете, который визуально омолаживает руки, теперь же покажем другие варианты стильного дизайна ногтей для старших женщин.
На каком варианте лучше остановиться, если вам 50+, рассказывает poradum.com. В этой подборке собраны четыре лучших идеи стильного и изысканного маникюра, а также главные правила подбора дизайна ногтей.
Правила подбора маникюра для женщин, которым за 50
- Отдавайте предпочтение спокойным насыщенным цветам. В то время как о слишком ярких, кислотных и холодных оттенках лучше забыть.
- Избегайте чрезмерно длинных и острых ногтей. Гораздо лучше выглядят короткие ногтевые пластины или средней длины. Что касается формы, то уместна будет миндалевидная, овальная или мягкий квадрат.
- Следует отказаться после 50 и от наращенных ногтей, ведь они выглядят неестественно, да еще и акцентируют внимание на возрастных сменах рук.
- Слишком насыщенные и причудливые дизайны со сложной художественной росписью и обилием фурнитуры – это привилегия молодости. В этом случае лучше делать ставку на высококачественные высокопигментированные декоративные покрытия и простые орнаменты.
- Поскольку с возрастом ногти становятся более склонны к ломкости и расслоению, покрывать их следует стойкими средствами, такими как гель-лак или шеллак.
- Чтобы выглядеть помоложе, стилисты рекомендуют подбирать лак для ногтей в тон губной помаде.
Подбираем идеальный цвет маникюра для женщин 50+
Красный
Этот яркий цвет не имеет возрастных ограничений и уместен в любом возрасте. Главное – правильно подобрать оттенок. 50-летним представительницам прекрасного пола лучше подойдет красный с теплым оранжевым подтоном.
Можно остановиться и на бордовом оттенке. Однако тогда лучше выбирать короткие или средней длины ногти – так ваш маникюр будет выглядеть максимально изысканно.
Розовый
Еще одна вечная классика, которая не подведет. Такой дизайн будет уместен и в будни, и в праздники, ведь хорошо будет сочетаться с любыми элементами гардероба и украшениями.
Цвет карамели или золотой
Карамельный – основной вариант для повседневного нейл-арта, который подчеркнет красоту женских рук. Тем более что его можно сочетать с другими оттенками, создавая очень замысловатые дизайны.
Золотой – богатый цвет, который освежит возрастной маникюр и придаст ему благородства. Такие ногти будут отлично смотреться в сочетании с белым и черным цветом. А небольшие узоры и простые орнаменты сделают такой дизайн просто неотразимым.
Молочный
Это отличная альтернатива привычному нюду. В отличие от бежево-коричневых оттенков он не только камуфлирует ногтевую пластину, скрывая все недостатки, но и визуально отбеливает ее. Так ваши ногти выглядят более здоровыми и более ухоженными.
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