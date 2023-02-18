Поминальный день 18 февраля: что нельзя делать в родительскую субботу

Мясопустная суббота отмечается незадолго до Великого поста

За церковным календарем на февраль, в этот день православная церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу, которую также называют Мясопустной. Это первый Поминальный день, который отмечается в 2023 году. Следующее за ней воскресенье именуется "Мясопустной неделей" — то есть это последний день, когда разрешено есть мясо. Далее 27 февраля начинается Великий пост.

В Родительскую субботу верующие посещают службу в храме и молятся за души покойных, несут пищу на пожертвование — панихиду, подают милостыню. После церкви семьи собираются за столом и поминают почивших родных, говоря о них только добрые слова. Если в этот день вы захотите посетить могилы близких, нельзя оставлять там пищу, алкоголь, сигареты, то есть все то, что ассоциируется с людскими пороками.

В народе 18 февраля почитается память святой мученицы Агафьи, а также святителя Феодосия Черниговского. Он получал образование в Киево-Братской коллегии (при Киево-Богоявленском монастыре). Принял постриг в Киево-Печерской Лавре.

Поминальный день: что нельзя делать 18 февраля

Ссориться с кем бы то ни было.

Не замечать руки, протянутой за милостыней.

Вспоминать неприятные моменты из жизни усопших.

Переедать и злоупотреблять алкоголем.

Не ходить в гости.

Давать и брать деньги взаймы.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода в марте 2023 года. Синоптик Вера Балабух заявила, что в начале весны могут быть холодные "сюрпризы" природы.