Поминальний день 18 лютого: що не можна робити у батьківську суботу
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М'ясопусна субота відзначається незадовго до Великого посту
За церковним календарем на лютий, цього дня православна церква відзначає Вселенську батьківську суботу, яку також називають М'ясопусною. Це перший Поминальний день, який відзначається у 2023 році. Наступна за нею неділя називається "М'ясопусною неділею" — тобто це останній день, коли дозволено їсти м’ясо. Далі 27 лютого починається Великий піст.
У батьківську суботу віряни відвідують службу в храмі та моляться за душі покійних, несуть їжу на пожертву — панахиду, подають милостиню. Після церкви сім’ї збираються за столом і поминають покійних рідних, говорячи про них лише добрі слова. Якщо у цей день ви захочете відвідати могили близьких, не можна залишати там їжу, алкоголь, цигарки, тобто все, що асоціюється з людськими вадами.
У народі 18 лютого вшановується пам’ять святої мучениці Агафії, а також святителя Феодосія Чернігівського. Він здобував освіту в Києво-Братській колегії (при Києво-Богоявленському монастирі). Прийняв постриг у Києво-Печерській Лаврі.
Поминальний день: що не можна робити 18 лютого
- Сваритися з ким би там не було.
- Не помічати руки, простягнутої за милостиною.
- Згадувати неприємні моменти із життя покійних.
- Переїдати та зловживати алкоголем.
- Не ходити у гості.
- Давати і брати гроші в борг.
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