Поминальний день 18 лютого: що не можна робити у батьківську суботу

М'ясопусна субота відзначається незадовго до Великого посту

За церковним календарем на лютий, цього дня православна церква відзначає Вселенську батьківську суботу, яку також називають М'ясопусною. Це перший Поминальний день, який відзначається у 2023 році. Наступна за нею неділя називається "М'ясопусною неділею" — тобто це останній день, коли дозволено їсти м’ясо. Далі 27 лютого починається Великий піст.

У батьківську суботу віряни відвідують службу в храмі та моляться за душі покійних, несуть їжу на пожертву — панахиду, подають милостиню. Після церкви сім’ї збираються за столом і поминають покійних рідних, говорячи про них лише добрі слова. Якщо у цей день ви захочете відвідати могили близьких, не можна залишати там їжу, алкоголь, цигарки, тобто все, що асоціюється з людськими вадами.

У народі 18 лютого вшановується пам’ять святої мучениці Агафії, а також святителя Феодосія Чернігівського. Він здобував освіту в Києво-Братській колегії (при Києво-Богоявленському монастирі). Прийняв постриг у Києво-Печерській Лаврі.

Поминальний день: що не можна робити 18 лютого

Сваритися з ким би там не було.

Не помічати руки, простягнутої за милостиною.

Згадувати неприємні моменти із життя покійних.

Переїдати та зловживати алкоголем.

Не ходити у гості.

Давати і брати гроші в борг.

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