День Вуколы 19 февраля: что нельзя делать и как обрести любовь в этот праздник

Кто давно одинок, 19 февраля следует помолиться, прося счастья в семейной жизни

За календарем на февраль 2023 года, в это воскресенье православные верующие почитают память епископа Смирнской церкви Вукола — ученика апостола Иоанна Богослова и первого епископа, служившего в Малой Азии.

Святому Вуколу принято молиться об обретении семейного счастья. 19 февраля одиноким людям рекомендуют ему молиться, чтобы у них появилась вторая половинка. Верят, что святой поможет с поиском своей судьбы и созданием крепкого брачного союза.

В народе святого Вукола прозвали Телятником. Именно 19 февраля наши предки особое внимание уделяли коровам. С этого дня, считалось, начинают рождаться телята. Верили, что если погладить теленка по спине в этот день — он заболеет, поэтому к животным относились очень осторожно и бережно. Также верили и в погодные приметы. Так, если на Вуколу Телятника морозы, то следует готовиться к бурной весне, сухому и жаркому лету.

Вукола Телятник 19 февраля: что нельзя делать в этот день

Давать что-то из дома, иначе можно отдать достаток и радость.

Продавать в этот день молозиво.

Рассказывать сны, увиденные в ночь на 19 февраля. Они обладают огромной силой.

Покупать новый кошелек — денег не будет.

Спрашивать у беременной пол будущего ребенка.

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