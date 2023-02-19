День Вуколы 19 февраля: что нельзя делать и как обрести любовь в этот праздник
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Кто давно одинок, 19 февраля следует помолиться, прося счастья в семейной жизни
За календарем на февраль 2023 года, в это воскресенье православные верующие почитают память епископа Смирнской церкви Вукола — ученика апостола Иоанна Богослова и первого епископа, служившего в Малой Азии.
Святому Вуколу принято молиться об обретении семейного счастья. 19 февраля одиноким людям рекомендуют ему молиться, чтобы у них появилась вторая половинка. Верят, что святой поможет с поиском своей судьбы и созданием крепкого брачного союза.
В народе святого Вукола прозвали Телятником. Именно 19 февраля наши предки особое внимание уделяли коровам. С этого дня, считалось, начинают рождаться телята. Верили, что если погладить теленка по спине в этот день — он заболеет, поэтому к животным относились очень осторожно и бережно. Также верили и в погодные приметы. Так, если на Вуколу Телятника морозы, то следует готовиться к бурной весне, сухому и жаркому лету.
Вукола Телятник 19 февраля: что нельзя делать в этот день
- Давать что-то из дома, иначе можно отдать достаток и радость.
- Продавать в этот день молозиво.
- Рассказывать сны, увиденные в ночь на 19 февраля. Они обладают огромной силой.
- Покупать новый кошелек — денег не будет.
- Спрашивать у беременной пол будущего ребенка.
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