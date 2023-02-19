День Вуколи 19 лютого: що не можна робити і як знайти кохання у це свято

Хто давно самотній, 19 лютого слід помолитися, просячи щастя у сімейному житті

За календарем на лютий 2023 року, цієї неділі православні віряни шанують пам’ять єпископа Смирнської церкви Вукола — учня апостола Іоанна Богослова та першого єпископа, який служив у Малій Азії.

Святому Вуколу прийнято молитися про здобуття сімейного щастя. 19 лютого одиноким людям рекомендують йому молитись, щоб у них з’явилася друга половинка. Вірять, що святий допоможе з пошуком своєї долі та створенням міцного шлюбного союзу.

У народі святого Вукола прозвали Телятником. Саме 19 лютого наші предки особливу увагу приділяли коровам. З цього дня, вважалося, починають народжуватись телята. Вірили, що якщо погладити теля по спині цього дня — воно захворіє, тому до тварин ставилися дуже обережно та дбайливо. Також вірили і в погодні прикмети. Так, якщо на Вуколу Телятника морози, то слід готуватися до бурхливої весни, сухого та спекотного літа.

Вукола Телятник 19 лютого: що не можна робити цього дня

Давати щось із дому, інакше можна віддати достаток та радість.

Продаватиме в цей день молозиво.

Розповідати сни, побачені у ніч проти 19 лютого. Вони мають величезну силу.

Купувати новий гаманець — грошей не буде.

Запитувати у вагітної стать майбутньої дитини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли у 2023 році в Україні святкуватимуть Масляну. Протягом Масляного тижня дотримуються багатьох цікавих обрядів та традицій.