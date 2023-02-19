День Вуколи 19 лютого: що не можна робити і як знайти кохання у це свято
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Хто давно самотній, 19 лютого слід помолитися, просячи щастя у сімейному житті
За календарем на лютий 2023 року, цієї неділі православні віряни шанують пам’ять єпископа Смирнської церкви Вукола — учня апостола Іоанна Богослова та першого єпископа, який служив у Малій Азії.
Святому Вуколу прийнято молитися про здобуття сімейного щастя. 19 лютого одиноким людям рекомендують йому молитись, щоб у них з’явилася друга половинка. Вірять, що святий допоможе з пошуком своєї долі та створенням міцного шлюбного союзу.
У народі святого Вукола прозвали Телятником. Саме 19 лютого наші предки особливу увагу приділяли коровам. З цього дня, вважалося, починають народжуватись телята. Вірили, що якщо погладити теля по спині цього дня — воно захворіє, тому до тварин ставилися дуже обережно та дбайливо. Також вірили і в погодні прикмети. Так, якщо на Вуколу Телятника морози, то слід готуватися до бурхливої весни, сухого та спекотного літа.
Вукола Телятник 19 лютого: що не можна робити цього дня
- Давати щось із дому, інакше можна віддати достаток та радість.
- Продаватиме в цей день молозиво.
- Розповідати сни, побачені у ніч проти 19 лютого. Вони мають величезну силу.
- Купувати новий гаманець — грошей не буде.
- Запитувати у вагітної стать майбутньої дитини.
Раніше "Телеграф" повідомляв, коли у 2023 році в Україні святкуватимуть Масляну. Протягом Масляного тижня дотримуються багатьох цікавих обрядів та традицій.