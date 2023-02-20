"Она жива!" Кара Делевинь обрадовала фанатов новым видео

Психическое и физическое здоровье Кары вызывало много беспокойства, но уже похоже все налаживается

Последние полгода было много тревожных новостей о всемирно известной модели и актрисе Каре Делевинь, но она постепенно их развеивает появлениями на публике.

В феврале 2023 года 30-летняя модель сначала появилась на одном из главных спортивных мероприятий США Супербоуле, а теперь даже вернулась на просторы TikTok.

Кара Делевинь на Супербоуле

Заметим, что Кара активно не вела свой профиль в ТикТок еще с мая 2022 года, но в последние недели снова стала его наполнять. Накануне она сняла видео под популярный тренд, чем вызвала восторг фанатов.

В комментариях ее поклонники выражают искреннюю радость: "Она в хорошем здравии сейчас? Я рада", "У нее все хорошо, рада это видеть", "Она жива", — среди прочего, пишут и украинцы.

Стоит заметить, что много месяцев ходили тревожные слухи о психическом здоровье и возможной наркотической зависимости Кары.

Сначала она около недели провела в пустыне на фестивале Burning Man, где не ела и не принимала душ, после чего растрепанная, без обуви и в грязных носках странно вела себя в аэропорту, из-за чего не попала на рейс. Девушка нервно ходила, будто не могла остановиться, и роняла телефон.

Ранее до этого инцидента Кара уже не единожды признавалась, что долгое время боролась с депрессией из-за непринятия своего гомосексуализма и собственной внешности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в феврале Кару Делевинь можно будет увидеть на экранах, — выходит новый сезон сериала "Карнивал роу" с ней и Орландо Блумом.