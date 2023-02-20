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"Вона жива!" Кара Делевінь потішила фанатів новим відео

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Кара Делевінь повертається після багатьох місяців відсутності Новина оновлена 20 лютого 2023, 10:13
Кара Делевінь повертається після багатьох місяців відсутності. Фото telegraf.com.ua

Психічне та фізичне здоров’я Кари викликало багато занепокоєння, але вже схоже все налагоджується

Останні півроку було багато тривожних новин про всесвітньо відому модель і актрису Кару Делевінь, але вона поступово їх розвіює появами на публіці.

У лютому 2023 року 30-річна модель спочатку з’явилася на одному з головних спортивних заходів США Супербоулі, а тепер навіть повернулася на простори TikTok.

Кара Делевінь 2023 на Супербоулі
Кара Делевінь на Супербоулі

Зауважимо, що Кара активно не вела свій профіль у ТікТок ще з травня 2022 року, але в останні тижні знову почала його наповнювати. Напередодні вона зняла відео під популярний тренд, чим викликала захоплення фанів.

У коментарях її шанувальники висловлюють щиру радість: "Вона в доброму здоров’ї зараз? Я рада", "У неї все добре, рада це бачити", "Вона жива", — серед іншого, пишуть і українці.

Варто зауважити, що багато місяців ходили тривожні чутки про психічне здоров’я та можливу наркотичну залежність Кари.

Спочатку вона близько тижня провела в пустелі на фестивалі Burning Man, де не їла і не приймала душ, після чого розпатлана, без взуття та в брудних шкарпетках дивно поводилася в аеропорту, через що не потрапила на рейс. Дівчина нервово ходила, ніби не могла зупинитися, а телефон падав в неї з рук.

Раніше до цього інциденту Кара вже неодноразово робила зізнання, що тривалий час боролася з депресією через неприйняття власної зовнішності та гомосексуалізму .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в лютому Кару Делевінь можна буде побачити на екранах, — виходить новий сезон серіалу "Карнівал роу" з нею та Орландо Блумом.

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