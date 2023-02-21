В чем разница между медным и железным купоросом: как разобраться, что вам нужно

Разница между этими двумя удобрениями принципиальна и воспользовавшись не тем препаратом, вы рискуете потерять будущий урожай

Огородники часто встречают в специализированных статьях словосочетания "медный купорос" и "железный купорос". Но далеко не все понимают разницу между этими препаратами и могут по неосторожности причинить вред своему участку и будущему урожаю.

Чтобы этого не произошло, "Телеграф" решил объяснить, в чем разница между этими удобрениями и какое из них нужно применять в том или ином случае. Разобраться в этом вопросе помогает сайт 7sotok.

В чем разница между медным и железным купоросом

Несмотря на схожее название, это совершенно разные препараты со своими особенностями применения. Так, медный купорос — это прежде всего профилактический антисептик и фунгицид. Этот дешевый экологичный препарат необходим для санитарной обработки помещений и протравливания почвы перед посевами. Он ярко-синего цвета. К недостатку меди наиболее чувствительны яблони, груши и сливы. Это удобрение применяется, прежде всего, для подкормки растений на торфяных, песчаных и других почвах, бедных подвижными формами меди.

А вот железный купорос – это средство для борьбы против грибковых заболеваний, которое в садоводстве используют для искоренения лишайников и мха на стволах деревьев. Кроме того, этим средством выводят паршу, проводят дезинфекцию и избавляются от всяческих садовых вредителей. Также железный купорос помогает бороться с таким опасным заболеванием как хлороз (у зараженных растений прекращается рост, отмирают края листьев, а плоды мельчают, в запущенных случаях может засохнуть все дерево). Это удобрение имеет зеленоватый цвет.

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