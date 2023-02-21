У чому різниця між мідним та залізним купоросом: як розібратися, що вам потрібно

Різниця між цими двома добривами принципова і скориставшись не тим препаратом, ви ризикуєте згубити майбутній врожай

Городники часто зустрічають у спеціалізованих статтях словосполучення "мідний купорос" та "залізний купорос". Але далеко не всі розуміють різницю між цими препаратами і можуть по необережності завдати шкоди своїй ділянці та майбутньому врожаю.

Щоб такого не сталося, "Телеграф" вирішив пояснити, у чому різниця між цими добривами і яке з них потрібно застосовувати у тому чи іншому випадку. Розібратися у цьому питанні допомагає сайт 7sotok.

У чому різниця між мідним та залізним купоросом

Попри схожу назву, це зовсім різні препарати зі своїми особливостями застосування. Так, мідний купорос — це насамперед профілактичний антисептик та фунгіцид. Цей дешевий екологічний препарат потрібен для санітарної обробки приміщень та протруювання ґрунту перед посівами. Він яскраво синього кольору. До браку міді найбільш чутливі яблуні, груші та сливи. Це добриво застосовується насамперед для підживлення рослин на торф'яних, піщаних та інших ґрунтах, бідних рухомими формами міді.

А от залізний купорос — це засіб для боротьби проти грибкових захворювань, який у садівництві використовують для викорінення лишайників і моху на стовбурах дерев. Крім того, цим засобом виводять паршу, проводять дезінфекцію та позбавляються усіляких садових шкідників. Також залізний купорос допомагає боротися з таким небезпечним захворюванням як хлороз (у заражених рослин припиняється ріст, відмирають краї листя, а плоди дрібнішають, у запущених випадках може всохнутись усе дерево). Це добриво має зеленуватий колір.

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