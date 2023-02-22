Усик-Джокер, а Скичко - гардеробщица: самые необычные образы известных украинцев (фото)

"Телеграф" составил подборку фотографий известных украинцев смешных и нелепых образах для вашей улыбки

Вот уже год как жизнь украинцев превратилась в колоссальный стресс, а поводов для позитивных эмоций стало гораздо меньше. Именно поэтому так важно давать себе и своей нервной системе отдых и находить повод для улыбки при любой возможности. Для того чтобы задать позитивное начало вашему дню и заставить посмеяться, "Телеграф" составил подборку фотографий известных украинцев в необычных, смешных, а порой и нелепых образах, главный смысл которой заключается в том, чтобы напомнить на примере известных людей, как важно иногда расслабиться и посмеяться над собой.

Тарас Цымбалюк

Безусловно, любой актер является искусным мастером перевоплощений. Однако едва ли не лучше всех абсолютно полярные образы удается воплощать популярному актеру Тарасу Цымбалюку. Так, ранее брутальный артист предстал в женственном образе Минни Маус в платье с декольте и с ушками, вызвав волну умиления среди фанаток.

Это не первый случай, когда актер перевоплощается в женщину. Вы только посмотрите на эту элегантную даму в ярком платье и массивной бижутерии с красной помадой и белокурыми локонами!

Тарас Цымбалюк мастерски перевоплощается

Прямо противоположный образ актер показал с совсем небольшой разницей во времени. Он предстал в роли кровожадного Джокера, и глаза на его лице светились неподдельным безумием.

Тарас Цымбалюк в обраще Джокера

Влад Яма

Еще один "сумасшедший" образ украинцам демонстрировал Влад Яма. Танцор предстал в роли безумного шляпника из "Алисы в стране чудес". Так артист порадовал зрителей шоу "Танцы со звездами", появившись в таком образе в одном из эфиров.

Влад Яма - безумный шляпник

Александр Усик

В любви к эпатажу не отстают от артистов и спортсмены. Так, Александр Усик, который неоднократно выходил на ринг в образе козака, также решил примерить на себя образ Джокера из фильма 2019-го года режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли. Спортсмен надел хорошо узнаваемый красный пиджак, желтый жилет и темную рубашку. В том бою с Энтони Джошуа спортсмен вышел победителем.

А это Джокер Александра Усика

Гарик Корогодский

Казалось бы, солидным бизнесменам полагается носить исключительно черные пиджаки и ходить с непроницаемым лицом. Но нет. Стоит лишь вспомнить известного киевского предпринимателя Гарика Корогодского и его невероятную любовь к эпатажным нарядам. Мало того, что они так одевается ярко 100% времени так еще и время от времени балует своих поклонников необычными костюмами. Как вам, например, Гарик в образе католического священника? Или же вареного рака?

Гарик Корогодский - и священник

...и вареный рак

Ричард Брэнсон

Не брезгуют переодеванием не только украинские бизнесмены, но и такие "титаны" как Ричард Брэнсон. Однажды бизнесмен проиграл спор и вынужден был переодеться в стюардессу своих авиалиний Virgin Airlains. Брэнсон надел красную униформу своих сотрудниц, туфли на каблуке, накрасил ресницы тушью, а губы красной помадой и отправился обслуживать своих клиентов. Нечего сказать, стюардесса из него получилась эффектная.

Ричард Брэнсон в роли стюардессы

Григорий Козловский

Украинский предприниматель, меценат, а также президент ФК "Рух" Григорий Козловский также не побоялся предстать перед всеми в довольно эпатажном образе. Бизнесмен надел яркую цветастую рубашку, поверх нее шубу, больше похожую на женскую, а в руки взял маленькую собачку в милой красной пайте. Темные очки добавили контраста наполовину милому, наполовину брутальному образу предпринимателя и сделали снимок запоминающимся и смешным.

Григорий Козловский оделся весьма "стильно"

Александр Скичко

Что там говорить, необычные переодевания не чужды даже политикам. Посмотрите только как ловко депутат и бывший губернатор Черкасской области Александр Скичко перевоплотился в… гардеробщицу! Правда, случилось это во времена еще его шоубизнесовой, а не политической карьеры. Перевоплотился Александр для съемках в шоу. Однако почему бы не вспомнить такую милую блондинку-гардеробщицу в нашей подборке?

Александр Скичко получился очень аутентичным

Алексей Арестович

Алексей Арестович до своего назначения в ТКГ был известен как военный и политический обозреватель, автор психологических семинаров и тренингов, а также как актер.

Так, в 2021-м году он снялся в комедии режиссера Маргариты Майоровой "Не бойся, я рядом", где исполнил роль банковского сотрудника Игоря Смирнова, переодевшуюся в некую Люсю Зайцеву — новоиспеченную певицу. Сделал это он для того, чтобы по сюжету вернуть свою жену.

Алексей Арестович в роли Люси Зайцевой

А для того, чтобы еще немного посмеяться, предлагаем вам просмотреть нашу подборку мемов о приезде Джо Байдена в Украину. Здесы вы найдете мемы и фотожабы на любой вкус.