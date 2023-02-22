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Усик-Джокер, а Скічко — гардеробниця: найнезвичайніші образи відомих українців (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
Гарік Корогодський відомий своєю любов’ю до епатажного вбрання Новина оновлена 22 лютого 2023, 13:32
Гарік Корогодський відомий своєю любов’ю до епатажного вбрання. Фото Колаж "Телеграфу"

"Телеграф" склав добірку фотографій відомих українців смішних та безглуздих образах для вашої усмішки

Ось уже рік як життя українців перетворилося на колосальний стрес, а приводів для позитивних емоцій поменшало. Саме тому так важливо давати собі та своїй нервовій системі відпочинок та знаходити привід для усмішки за будь-якої можливості. Для того, щоб задати позитивний початок вашому дню і змусити посміятися, "Телеграф" склав добірку фотографій відомих українців у незвичайних, смішних, а часом і безглуздих образах, головний сенс якої полягає в тому, щоб нагадати на прикладі відомих людей, як важливо іноді розслабитися. посміятися з себе.

Тарас Цимбалюк

Безумовно, будь-який актор є майстром перевтілень. Проте чи не найкраще абсолютно полярні образи вдається втілювати популярному актору Тарасу Цимбалюку. Так, раніше брутальний артист постав у жіночному образі Мінні Маус у сукні з декольте та з вушками, викликавши хвилю розчулення серед фанаток.

Це не перший випадок, коли актор перетворюється на жінку. Ви тільки подивіться на цю елегантну даму в яскравій сукні та масивній біжутерії з червоною помадою та білявими локонами!

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк майстерно перевтілюється

Прямо протилежний образ актор показав із зовсім невеликою різницею у часі. Він постав у ролі кровожерливого Джокера, і очі на його обличчі світилися непідробним божевіллям.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк у зверні Джокера

Влад Яма

Ще один "божевільний" образ українцям демонстрував Влад Яма. Танцюрист став у ролі божевільного капелюшника з "Аліси в країні чудес". Так артист порадував глядачів шоу "Танці із зірками", з’явившись у такому образі в одному з ефірів.

Влад Яма
Влад Яма — шалений капелюшник

Олександр Усик

У любові до епатажу не відстають від артистів та спортсмени. Так, Олександр Усик, який неодноразово виходив на ринг в образі козака, також вирішив приміряти образ Джокера з фільму 2019-го року режисера Тодда Філліпса з Хоакіном Феніксом у головній ролі. Спортсмен одягнув добре відомий червоний піджак, жовтий жилет і темну сорочку. У тому бою з Ентоні Джошуа спортсмен вийшов переможцем.

Олександр Усик
А це Джокер Олександра Усика

Гарік Корогодський

Здавалося б, солідним бізнесменам належить носити виключно чорні піджаки і ходити з непроникним обличчям. Але немає. Варто лише згадати відомого київського підприємця Гаріка Корогодського та його неймовірну любов до епатажного вбрання. Мало того, що вони так одягаються яскраво 100% часу, так ще й час від часу балує своїх шанувальників незвичайними костюмами. Як вам, наприклад, Гарік у образі католицького священика? Чи вареного раку?

Гарік Корогодський
Гарік Корогодський – і священик
Гарік Корогодський
...і варений рак

Річард Бренсон

Не гидують перевдяганням не лише українські бізнесмени, а й такі "титани" як Річард Бренсон. Якось бізнесмен програв суперечку і змушений був переодягнутися у стюардесу своїх авіаліній Virgin Airlains. Бренсон одягнув червону уніформу своїх співробітниць, туфлі на підборах, нафарбував вії тушшю, а губи червоною помадою і подався обслуговувати своїх клієнтів. Нема чого сказати, стюардеса з нього вийшла ефектна.

Річард Бренсон
Річард Бренсон у ролі стюардеси

Григорій Козловський

Український підприємець, меценат, а також президент ФК "Рух" Григорій Козловський також не побоявся постати перед усіма у досить епатажному образі. Бізнесмен одягнув яскраву квітчасту сорочку, поверх неї шубу, більше схожу на жіночу, а в руки взяв маленьку собачку в милій червоній пайті. Темні окуляри додали контрасту наполовину милому, наполовину брутальному образу підприємця і зробили знімок незабутнім і смішним.

Григорій Козловський
Григорій Козловський одягнувся дуже "стильно"

Олександр Скічко

Що там казати, незвичайні перевдягання не чужі навіть політикам. Подивіться тільки як спритно депутат і колишній губернатор Черкаської області Олександр Скічко перетворився на… гардеробничку! Щоправда, трапилося це за часів ще його шоу-бізнесової, а не політичної кар’єри. Перетворився Олександр на зйомках у шоу. Однак чому б не згадати таку милу блондинку-гардеробницю в нашій добірці?

Олександр Скічко
Олександр Скичко вийшов дуже автентичним

Олексій Арестович

Олексій Арестович до свого призначення у ТКГ був відомий як військовий та політичний оглядач, автор психологічних семінарів та тренінгів, а також як актор.

Так, 2021-го року він знявся в комедії режисера Маргарити Майорової "Не бійся, я поряд", де виконав роль банківського співробітника Ігоря Смирнова, яка переодяглася в якусь Люсю Зайцеву — новоспечену співачку. Зробив це він для того, щоб за сюжетом повернути свою дружину.

Олексій Арестович
Олексій Арестович у ролі Люсі Зайцевої

А для того, щоб ще трохи посміятися, пропонуємо вам переглянути нашу добірку мемів про приїзд Джо Байдена в Україну. Тут ви знайдете меми і фотожаби на будь-який смак.

Теги:
#Олександр Скічко #Григорій Козловський #Гарік Корогодський #Тарас Цимбалюк