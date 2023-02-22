Усик-Джокер, а Скічко — гардеробниця: найнезвичайніші образи відомих українців (фото)

"Телеграф" склав добірку фотографій відомих українців смішних та безглуздих образах для вашої усмішки

Ось уже рік як життя українців перетворилося на колосальний стрес, а приводів для позитивних емоцій поменшало. Саме тому так важливо давати собі та своїй нервовій системі відпочинок та знаходити привід для усмішки за будь-якої можливості. Для того, щоб задати позитивний початок вашому дню і змусити посміятися, "Телеграф" склав добірку фотографій відомих українців у незвичайних, смішних, а часом і безглуздих образах, головний сенс якої полягає в тому, щоб нагадати на прикладі відомих людей, як важливо іноді розслабитися. посміятися з себе.

Тарас Цимбалюк

Безумовно, будь-який актор є майстром перевтілень. Проте чи не найкраще абсолютно полярні образи вдається втілювати популярному актору Тарасу Цимбалюку. Так, раніше брутальний артист постав у жіночному образі Мінні Маус у сукні з декольте та з вушками, викликавши хвилю розчулення серед фанаток.

Це не перший випадок, коли актор перетворюється на жінку. Ви тільки подивіться на цю елегантну даму в яскравій сукні та масивній біжутерії з червоною помадою та білявими локонами!

Тарас Цимбалюк майстерно перевтілюється

Прямо протилежний образ актор показав із зовсім невеликою різницею у часі. Він постав у ролі кровожерливого Джокера, і очі на його обличчі світилися непідробним божевіллям.

Тарас Цимбалюк у зверні Джокера

Влад Яма

Ще один "божевільний" образ українцям демонстрував Влад Яма. Танцюрист став у ролі божевільного капелюшника з "Аліси в країні чудес". Так артист порадував глядачів шоу "Танці із зірками", з’явившись у такому образі в одному з ефірів.

Влад Яма — шалений капелюшник

Олександр Усик

У любові до епатажу не відстають від артистів та спортсмени. Так, Олександр Усик, який неодноразово виходив на ринг в образі козака, також вирішив приміряти образ Джокера з фільму 2019-го року режисера Тодда Філліпса з Хоакіном Феніксом у головній ролі. Спортсмен одягнув добре відомий червоний піджак, жовтий жилет і темну сорочку. У тому бою з Ентоні Джошуа спортсмен вийшов переможцем.

А це Джокер Олександра Усика

Гарік Корогодський

Здавалося б, солідним бізнесменам належить носити виключно чорні піджаки і ходити з непроникним обличчям. Але немає. Варто лише згадати відомого київського підприємця Гаріка Корогодського та його неймовірну любов до епатажного вбрання. Мало того, що вони так одягаються яскраво 100% часу, так ще й час від часу балує своїх шанувальників незвичайними костюмами. Як вам, наприклад, Гарік у образі католицького священика? Чи вареного раку?

Гарік Корогодський – і священик

...і варений рак

Річард Бренсон

Не гидують перевдяганням не лише українські бізнесмени, а й такі "титани" як Річард Бренсон. Якось бізнесмен програв суперечку і змушений був переодягнутися у стюардесу своїх авіаліній Virgin Airlains. Бренсон одягнув червону уніформу своїх співробітниць, туфлі на підборах, нафарбував вії тушшю, а губи червоною помадою і подався обслуговувати своїх клієнтів. Нема чого сказати, стюардеса з нього вийшла ефектна.

Річард Бренсон у ролі стюардеси

Григорій Козловський

Український підприємець, меценат, а також президент ФК "Рух" Григорій Козловський також не побоявся постати перед усіма у досить епатажному образі. Бізнесмен одягнув яскраву квітчасту сорочку, поверх неї шубу, більше схожу на жіночу, а в руки взяв маленьку собачку в милій червоній пайті. Темні окуляри додали контрасту наполовину милому, наполовину брутальному образу підприємця і зробили знімок незабутнім і смішним.

Григорій Козловський одягнувся дуже "стильно"

Олександр Скічко

Що там казати, незвичайні перевдягання не чужі навіть політикам. Подивіться тільки як спритно депутат і колишній губернатор Черкаської області Олександр Скічко перетворився на… гардеробничку! Щоправда, трапилося це за часів ще його шоу-бізнесової, а не політичної кар’єри. Перетворився Олександр на зйомках у шоу. Однак чому б не згадати таку милу блондинку-гардеробницю в нашій добірці?

Олександр Скичко вийшов дуже автентичним

Олексій Арестович

Олексій Арестович до свого призначення у ТКГ був відомий як військовий та політичний оглядач, автор психологічних семінарів та тренінгів, а також як актор.

Так, 2021-го року він знявся в комедії режисера Маргарити Майорової "Не бійся, я поряд", де виконав роль банківського співробітника Ігоря Смирнова, яка переодяглася в якусь Люсю Зайцеву — новоспечену співачку. Зробив це він для того, щоб за сюжетом повернути свою дружину.

Олексій Арестович у ролі Люсі Зайцевої

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