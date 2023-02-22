Жерара Пике и его новую девушку выгнали из ресторана: хозяин оказался фанатом Шакиры (видео)

Ролик с выгоном Пике и его возлюбленной из ресторана разлетелся по сети

Известный футболист Жерар Пике, который со скандалом развелся с певицей Шакирой, отдыхал с новой девушкой Кларой Чиа Марти в Барселоне. В одном из ресторанов пару якобы выгнали, без звездной экс-супруги не обошлось.

Как сообщает испанское издание Marca, Жерара Пике и его девушку якобы попросил покинуть заведение его владелец. Судя по всему, он оказался фанатом Шакиры, которой футболист и изменял с Кларой.

Сообщается, что в TikTok выложили видео, на котором спортсмен и его девушка садятся в машину. Клара, действительно, выглядит расстроенной. В ролике говорится, что пару якобы выгнали из японского ресторана в Барселоне, а указание в отказе обслуживать Пике со спутницей будто дал лично владелец заведения, поклонник Шакиры.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 35-летний испанский футболист Жерар Пике спустя 11 лет отношений ушел от Шакиры, матери его двоих сыновей. Избранницей звезды стала 23-летняя студентка и модель Клара Чиа Марти. Папарацци долго охотились за парой, пока спортсмен не опубликовал романтический снимок с возлюбленной у себя в соцсетях.