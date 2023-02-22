Жерара Піке та його нову дівчину вигнали з ресторану: господар виявився фанатом Шакіри (відео)

Ролик з вигоном Піке та його коханої з ресторану розлетівся мережею

Відомий футболіст Жерар Піке, який зі скандалом розлучився зі співачкою Шакірою, відпочивав із новою дівчиною Кларою Чіа Марті у Барселоні. В одному з ресторанів пару нібито вигнали, без зіркової ексдружини не обійшлося.

Як повідомляє іспанське видання Marca, Жерара Піке та його дівчину нібито попросив залишити заклад його власник. Судячи з усього, він виявився фанатом Шакіри, якій футболіст і зраджував із Кларою.

Повідомляється, що в TikTok виклали відео, на якому спортсмен та його дівчина сідають у машину. Клара справді виглядає засмученою. У ролику йдеться, що пару нібито вигнали з японського ресторану в Барселоні, а вказівку у відмові обслуговувати Піке із супутницею буцімто дав особисто власник закладу, шанувальник Шакіри.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 35-річний іспанський футболіст Жерар Піке через 11 років стосунків пішов від Шакіри, матері його двох синів. Обранкою зірки стала 23-річна студентка та модель Клара Чіа Марті. Папараці довго полювали за парою, поки спортсмен не опублікував романтичний знімок із коханою у себе в соцмережах.