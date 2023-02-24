Год отваги и героизма: украинские звезды поделились воспоминаниями о первом дне войны (фото, видео)

Этот год сменил всех украинцев: закалил, укрепил и объединил

Год назад, 24 февраля, российские войска вторглись на территорию Украины и начали жестокую кровопролитную полномасштабную войну. Уже год, как Украина смело и несгибаемо сражается с агрессором, не давая ему захватить ни миллиметра нашей Родины.

В день первой годовщины полномасштабной войны, 24 февраля 2023 года, звезды украинского шоу-бизнеса, которые с первых дней встали на защиту родной страны, кто в рядах ВСУ, кто на волонтерской ниве, в своих соцсетях поделились воспоминаниями и мыслями об этом сложном году.

Катя Осадчая

Страшная годовщина, ужасные воспоминания... И в то же время понимание, что нас держат воспоминания о радости... Утро, когда мы хотели закрыть глаза и проснуться от страшного сна...

Этот год нас всему научил новому. Но самое главное – научил ценить все, что нам дано, все, что мы можем отстоять и чему можем научиться с нуля. Мы не готовились, нас не учили находить решение вопросов, на которые не могут ответить даже самые влиятельные мировые лидеры.

Этот год принес много слез, потерь, отчаяния и ужаса… Я не знаю, как словами выразить всю боль всех потерь и ужасов…. Но нам нужно держаться и держать друг друга! Психологи говорят, что важно опираться на счастливые моменты в жизни, хорошие воспоминания даже в такой страшный год.

Я вспоминаю первые шаги и слова Даниила, ужины у родителей до комендантского часа, радость Ивана от того, что выпал первый зуб в он теперь взрослый… жизнь должна продолжаться даже ради столь счастливых моментов для детей…

Спасибо ВСУ, нашим Героям, за то, что мы можем вспоминать…. — поделилась телеведущая.

Юрий Горбунов

" Год несокрушимости! Год сопротивления! Год веры в Победу!" — написал шоумен и поделился сильным видео с кадрами этой ужасной войны.

Тарас Цымбалюк

"Год отваги и героизма украинцев! Слава Вооруженным Силам Украины! Огромная благодарность волонтерам… всем, кто по-своему приближает Победу! Гордимся, что принадлежим к несокрушимому, великому народу! Вечная память тем, кого забрала война… Слава Украине!"

Дмитрий Монатик

"Миллионы историй — одна война. Миллионы украинцев — один враг. Бесконечный февраль — тянулся, как столетие, пролетел, как мгновение. 24 февраля — день, который заставляет оглянуться на пережитое, поблагодарить ВСУ и собраться с силами на пути к Победе., снова этот день. Но страха уже нет."

Леся Никитюк

В историю Инстаграм телеведущая поделилась, что и 24 февраля 2023 года проснулась в 5 утра, потому что никогда не забудет тот день.

"Низкий поклон всем воюющим, всем кто в окопах. Всем, кто приближает нашу Победу".

Настя Короткая

Актриса и жена телеведущего из Мариуполя Андрея Беднякова поделилась несколькими фотографиями и видео в Инстаграм, сделанными за несколько дней до вторжения, среди которых и первое "фото" их новорожденного сына Остапа.

Григорий Решетник

"Утро 24.02.23 и утро 24.02.22. Выстояли, а теперь Победим. Низкий поклон нашим защитникам и защитницам. Вы Герои".

Юлия Санина

"1 год полномасштабного вторжения россии в Украину. Бесконечный 24/02… Год нашей несокрушимой воли к победе"

"Год лютой ярости. Выстоим!"

Ранее Телеграф рассказывал, какой хороший знак в ночь перед годовщиной вторжения заметили наши бойцы на фронте.

Также мы делились собственной историей последнего года: редакция нашего издания вспомнила, каким для нее было 24 февраля 2022 и весь последний год.