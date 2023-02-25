Джинсы с кристаллами снова в трендах: какие выбрать и с чем носить (фото)

Декорированный низ будет удачным выбором в этом модном сезоне

Джинсы – та вещь, которая найдется в гардеробе практически каждой девушки. В этом году на пике популярности будут 4 модели, однако стоит обратить внимание и на еще один вариант: декорированные кристаллами джинсы, которые вернулись к нам из нулевых.

Камешки могут быть белыми, прозрачными или же цветными – здесь все зависит от ваших предпочтений. Как и с чем носить такие модели, показывает elle.ua.

Стильные джинсы с кристаллами — новый тренд 2023

Именитые дизайнеры предлагают носить декорированные джинсы в паре с такими же рубашками или топами. Но на самом деле это очень смелое решение и стоит быть очень осторожными, подбирая себе такой аутфит, чтобы не выглядеть глупо.

Лучший вариант – трендовые джинсы с кристаллами плюс сдержанный верх. Дополнять образ можно базовыми вещами типа однотонного топа и расстегнутой рубашкой и белыми кедами. А пока за окном прохладно — объемным свитером базового цвета и обувью на грубой подошве, тоже попавшей в тренды 2023-го.

Раньше мы рассказывали о еще одной модной тенденции – супертрендом 2023 года стали джинсы клеш. Такая пара никогда не будет лишней в вашем гардеробе, главное — правильно подобрать модель под собственные параметры и составить гармоничный образ, который будет скрывать недостатки фигуры и подчеркивать плюсы.