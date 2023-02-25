Джинси з кристалами знову у трендах: які обрати та з чим носити (фото)

Декорований низ буде вдалим вибором у цьому модному сезоні

Джинси — та річ, яка знайдеться у гардеробі практично кожної дівчини. Цьогоріч на піку популярності будуть 4 моделі, однак варто звернути увагу й на ще один варіант: декоровані кристалами джинси, які повернулися до нас із нульових.

Камінчики можуть бути білими, прозорими або ж кольоровими — тут все залежить від ваших уподобань. Як і з чим носити такі моделі, показує elle.ua.

Стильні джинси з кристалами — новий тренд 2023

Імениті дизайнери пропонують носити декоровані джинси у парі з такими ж сорочками або топами. Та насправді це дуже сміливе рішення і варто бути дуже обережними, підбираючи собі такий аутфіт, щоб не виглядати недолуго.

Найкращий варіант — трендові джинси з кристалами плюс стриманий верх. Доповнювати образ можна базовими речами на кшталт однотонного топу й розстібнутої сорочки та білими кедами. А доки за вікном прохолодно — об’ємним светром базового кольору та взуттям на грубій підошві, яке теж потрапило у тренди 2023-го.

Раніше ми розповідали про ще одну модну тенденцію — супертрендом 2023 року стали джинси кльош. Така пара ніколи не буде зайвою у вашому гардеробі, головне — правильно підібрати модель під власні параметри та скласти гармонійний образ, який буде приховувати недоліки фігури й підкреслювати плюси.