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Модно и со вкусом: три варианта пальто на весну, которые сделают образ более дорогим (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Стильные варианты на каждый день Новость обновлена 01 марта 2023, 08:15
Стильные варианты на каждый день. Фото Freepik

Вещи, которые сделают ваш образ непревзойденным

Пришла весна и уже совсем скоро можно будет снять зимние пуховики и одеть что-нибудь полегче. Весной 2023 года в моде будут длинные пальто: длина макси – главный тренд сезона. Но не только такие модели будут радовать нас в ближайшее время.

Стилисты назвали еще три варианта пальто на весну, которые сделают ваш образ более дорогим. На чем остановиться, рассказывает today.ua.

Тонкий пуховик миди

Длинное пальто-халат из плащевки — тренд этого сезона. Оно станет идеальной базой на каждый день, ведь подходит абсолютно ко всему. Носить такое пальто можно как с поясом, подчеркивая идеальную талию, так и без — просто оставляя его расстегнутым.

Пальто прямого кроя

Пальто в стиле 80-90-хх сейчас на пике моды. Это одна из вещей, которые с годами не теряют своей популярности и актуальности. Лучше всего выбирать длину миди и базовый оттенок – так вам будет легче собирать идеальный образ, не отвлекаясь на лишние детали. Носить пальто прямого кроя можно как с кроссовками, так и с каблуками – в любом случае все будет выглядеть гармонично.

Тренч

Пальто, родившееся в Великобритании более 100 лет назад, до сих пор в тренде. Эта вещь легко разнообразит любой образ независимо от стиля: спорт, кэжуал или офисный. Его легко сочетать с другими вещами: оно будет прекрасно выглядеть и с платьями, и с юбками, с джинсами и брюками — все зависит только от вашего вкуса. То же и с обувью: хотите — берите кроссовки, нет — тогда обувь на массивной подошве или любимые каблуки.

Кстати, раньше мы рассказывали, какая обувь будет в моде этой весной. Выбор достаточно большой: от удобной платформы и ботинок на шнуровке до ковбойских сапог и ботильонов.

Теги:
#Мода #Стиль #Весна #Тренды #Пальто