Модно і зі смаком: три варіанти пальта на весну, які зроблять образ дорожчим (фото)

Речі, які зроблять ваш образ неперевершеним

Прийшла весна і вже зовсім скоро можна буде зняти зимові пуховики й одягнути щось легше. Навесні 2023 року у моді будуть довгі пальта: довжина максі — головний тренд сезону. Але не тільки вони радуватимуть нас найближчим часом.

Стилісти назвали ще три варіанти пальта на весну, які зроблять ваш образ дорожчим. На чому зупинитися, розповідає today.ua.

Тонкий пуховик міді

Довге пальто-халат із плащової тканини — тренд цього сезону. Воно стане ідеальною базою на щодень, адже підходить абсолютно до всього. Носити таке пальто можна як з поясом, підкреслюючи ідеальну талію, так і без, залишаючи його розстебнутим.

Пальто прямого крою

Пальто у стилі 80-90-хх зараз на піку моди. Це одна з речей, які з роками не втрачають своєї популярності та актуальності. Найкраще обирати довжину міді та базовий відтінок — так вам буде легше збирати ідеальний образ, не відволікаючись на зайві деталі. Носити пальто прямого крою можна як з кросівками, так і з підборами — в будь-якому випадку усе виглядатиме гармонійно.

Тренч

Пальто, яке народилося у Великій Британії понад 100 років тому, досі у тренді. Ця річ легко урізноманітнить будь-який образ, незалежно від стилю: спорт, кежуал чи офісний. Його легко поєднувати з іншими речами: воно матиме чудовий вигляд і з сукнями, і зі спідницями, з джинсами та штанами — все залежить тільки від вашого смаку. Те саме і зі взуттям: хочете — беріть кросівки, ні — тоді взуття на масивній підошві або ж улюблені підбори.

До речі, раніше ми розповідали, яке взуття буде у моді цієї весни. Вибір досить великий: від зручної платформи та черевиків на шнурівці до ковбойських чобіт і ботильйонів.