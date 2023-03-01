"Мой статус изменился": победительница "Холостяка" рассказала о пополнении в семье

Подробности девушка пообещала сообщить позже

Победительница 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяка" Анна Богдан, которой не удалось построить крепкие отношения с главным героем Михаилом Заливако, заинтриговала своих поклонников новостью о пополнении в семье.

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала красивый черно-белый портрет, на котором она мило улыбается, а в подписи к нему написала, что сегодня (1 марта — ред.) ее семья стала больше.

"Сегодня для меня потрясающий день! Счастливый, особенный, где наша семья стала больше, а мой статус изменился. Меня переполняют эмоции" — написала Анна, пообещав позже поделится подробностями.

В комментариях поклонники быстро вывели девушку "на чистую воду". Скорее всего, 1 марта родила сестра Анны. В принципе логично: семья стала больше — да, ну и статут Богдан изменился, ведь она стала тетей. Однако это пока только предположение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что главный герой 12 сезона "Холостяка" Алекс Топольский откровенно рассказал о сексе с Екатериной Лозовицкой. Сама же победительница "Холостяка-12" раскрыла истинные причины расставания.