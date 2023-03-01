"Мій статус змінився": переможниця "Холостяка" розповіла про поповнення у сім’ї

Подробиці дівчина пообіцяла повідомити пізніше

Переможниця 11-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяка" Анна Богдан, якій не вдалося побудувати міцні стосунки з головним героєм Михайлом Заливако, заінтригувала своїх шанувальників новиною про поповнення в сім’ї.

На своїй сторінці в Інстаграм дівчина опублікувала красивий чорно-білий портрет, на якому вона мило посміхається, а у підписі до нього написала, що сьогодні (1 березня – ред.) її родина побільшала.

"Сьогодні для мене надзвичайний день! Щасливий, особливий, де наша родина стала більше, а мій статус змінився. Мене переповнюють емоції" — написала Анна, пообіцявши пізніше поділитися подробицями.

У коментарях шанувальники швидко вивели дівчину "на чисту воду". Найімовірніше, 1 березня народила сестра Анни. В принципі логічно: сім’я стала більшою — так, та й статут Богдан змінився, адже вона стала тіткою. Однак це поки що тільки припущення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що головний герой 12 сезону "Холостяка" Алекс Топольський відверто розповів про секс із Катериною Лозовицькою. Сама ж переможниця "Холостяка-12" розкрила справжні причини розлучення.