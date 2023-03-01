Рус

"Мій статус змінився": переможниця "Холостяка" розповіла про поповнення у сім’ї

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Анна Богдан Новина оновлена 01 березня 2023, 16:15
Анна Богдан. Фото instagram.com/hannastorozhuk

Подробиці дівчина пообіцяла повідомити пізніше

Переможниця 11-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяка" Анна Богдан, якій не вдалося побудувати міцні стосунки з головним героєм Михайлом Заливако, заінтригувала своїх шанувальників новиною про поповнення в сім’ї.

На своїй сторінці в Інстаграм дівчина опублікувала красивий чорно-білий портрет, на якому вона мило посміхається, а у підписі до нього написала, що сьогодні (1 березня – ред.) її родина побільшала.

"Сьогодні для мене надзвичайний день! Щасливий, особливий, де наша родина стала більше, а мій статус змінився. Мене переповнюють емоції"написала Анна, пообіцявши пізніше поділитися подробицями.

У коментарях шанувальники швидко вивели дівчину "на чисту воду". Найімовірніше, 1 березня народила сестра Анни. В принципі логічно: сім’я стала більшою — так, та й статут Богдан змінився, адже вона стала тіткою. Однак це поки що тільки припущення.

Анна Богдан повідомила про поповнення у сім’ї
Анна Богдан повідомила про поповнення у сім’ї

Раніше "Телеграф" розповідав, що головний герой 12 сезону "Холостяка" Алекс Топольський відверто розповів про секс із Катериною Лозовицькою. Сама ж переможниця "Холостяка-12" розкрила справжні причини розлучення.

Теги:
#Холостяк #Анна Богдан