День Тимофея-Весновоя 6 марта: приметы и что нельзя делать в праздник
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Православным верующим возбраняется грустить и пить алкоголь
Согласно церковному календарю на март 2023 года, в этот понедельник христиане восточного обряда почитают память преподобного Афанасия, Олимпийского. В народе 6 марта отмечается народный праздник Тимофей Весновой.
Наши предки считали, что этот день является последним рубежом зимы, когда весна окончательно вступает в свои права и готовится подарить людям тепло. Верили, что если погода 6 марта будет теплая, то и вся весна будет такой.
Также в этот день уделяли внимание обуви. Дата считалась благоприятной для покупки новой пары — куплена обувь 6 марта обязательно будет долго служить.
Что нельзя делать 6 марта, чтобы уберечься от беды
- Употреблять алкоголь — ухудшится разум и память.
- Сажать, пересаживать, подкармливать растение — оно, вероятней всего, погибнет.
- Ссориться и конфликтовать — напряженные отношения затянутся на годы.
- Принимать пищу животного происхождения из-за Великого поста.
Напомним, что Великий пост в 2023 году начался 27 февраля и завершится 15 апреля. Ранее "Телеграф" писал, что можно и нельзя есть на протяжении целых 48 дней.