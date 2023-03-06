День Тимофія-Весновія 6 березня: прикмети і що не можна робити в свято

Православним вірянам забороняється сумувати та пити алкоголь

Згідно з церковним календарем на березень 2023 року, цього понеділка християни східного обряду вшановують пам’ять преподобного Афанасія, Олімпійського. У народі 6 березня відзначається народне свято Тимофій Весновій.

Наші пращури вважали, що цей день є останнім рубежем зими, коли весна остаточно вступає у свої права та готується подарувати людям тепло. Вірили, що якщо погода 6 березня буде теплою, то і вся весна буде такою.

Також у цей день приділяли увагу взуттю. Дата вважалася сприятливою для покупки нової пари — куплене взуття 6 березня обов’язково довго служитиме.

Що не можна робити 6 березня, щоб уберегтися від біди

Вживати алкоголь – погіршиться розум та пам’ять.

Садити, пересаджувати, підгодовувати рослину — воно, найімовірніше, загине.

Сваритися та конфліктувати – напружені стосунки затягнуться на роки.

Приймати їжу тваринного походження через Великий піст.

Нагадаємо, що Великий піст 2023 року розпочався 27 лютого і завершиться 15 квітня. Раніше "Телеграф" писав, що можна і не можна їсти протягом 48 днів.